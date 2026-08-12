Con su corazón lleno de recuerdos y de una tristeza inmensa que le consume, Lisandra Rosario, madre de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, asesinada hace un año en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, acudió a su cuenta de Facebook para desearle hoy un feliz cumpleaños.

Si no hubiese sido asesinada de 11 puñaladas el 11 de agosto de 2025, su hija hubiese cumplido los 18 años.

“Hoy el corazón de mamá está lleno de recuerdos, pero también lleno de tristeza porque ya no estás aquí para celebrar contigo tus #18 años. Me cuesta aceptar que tu cumpleaños llegó y que no puedo verte, abrazarte, besarte y decirte cuánto te amo. Hay dolores que una madre nunca aprende a explicar, y perder una hija es uno de ellos”, expresó con aflicción.

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Su dolor lo combate con pensamientos de amor que un día como hoy inundan su corazón.

“Hoy miro al cielo y te imagino sonriendo. Quiero pensar que estás en un lugar hermoso, donde no existe el dolor y donde puedes sentir todo el amor que mamá todavía tiene para ti. Hija, jamás pienses que porque no puedo verte te he olvidado. Nunca. Estás presente en mis pensamientos, en mis lágrimas, en mis recuerdos y en cada parte de mi corazón”.

En su mensaje le diría a Lela que daría su vida por tenerla junto a ella aunque fuera por un instante, escuchar su voz y “poder abrazarte y decirte al oído: “Feliz cumpleaños, mi niña. Mamá te ama.”

“Hoy no puedo soplar las velas contigo, pero le pido a Dios que las estrellas del cielo iluminen tu camino y que te abracen por mí. Mamá te ama, te extraña y te llevará en su corazón hasta el último día de mi vida. Descansa en paz, mi hija. Algún día volveremos a encontrarnos. Te amo mi Lele”, finalizó.

A su vez en otra publicación mostró un vídeo de sus años de infancia recordando que: “eras tan feliz”. El mismo está acompañado por emoticones de llanto intenso y paloma.

Durante el día de ayer cuando se cumplía un año del crimen de la adolescente, su madre y hermana acudieron a la sala del juez Juan A. Reyes Colón, para ser juramentadas como testigos en el juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera, por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. A su madre, Elvia Cabrera Rivera, un jurado la encontró culpable de ambos delitos el 23 de julio y su defensa se prepara para una apelación.

Hasta el presente se han seleccionado nueve integrantes, siete hombres y dos mujeres. Es necesario un panel de 12 miembros y seis suplentes. La próxima vista se señaló para el 14 de agosto.

El día de ayer concluyó con una caminata por la paz para el cese de violencia y una vigilia en un altar que se colocó en memoria de Gabriela Nicole, en la misma escena del crimen.