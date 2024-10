La emergencia de salud pública que se vive desde el pasado jueves en la zona de urbana y de residenciales públicos de Arecibo de personas que han sufrido sobredosis “no tiene precedentes en tan poco tiempo, en un mismo espacio con tantos eventos”, precisó el director de Proyectos de Opioide de la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Víctor Serrano.

Hasta la mañana de este sábado, se registraban 25 personas a las que se les ha tenido que revertir la sobredosis con Narcán o han sido hospitalizadas a causa del consumo de drogas adulturadas, mientras seis han fallecidos.

La principal teoría que ha esbozado Serrano y el senador José Vargas Vidot, conocido por haber fundado el proyecto Iniciativa Comunitaria que ayuda a los adictos en las calles, es que se tratan de sobredosis de una droga que contenga una alta dosis de fentanilo, lo que ya de por sí es mortal al cortar la respiración, mezclado con xilacina, habitualmente llamada “tranq”, que es una droga que usan los veterinarios para relajar o sedar a los animales. Esta tiende a disminuye la presión arterial.

Serrano también señaló que se ha identificado la zona del sector El Cotto, en Arecibo, como la que mayor número de perjudicados tiene registrados por esta emergencia. Es por ello que, en esta zona, así como en el área urbana de la ciudad, que es donde mayor número de adictos se concentra, han repartido entre familias, adictos y comerciantes unos 260 kits de Narcán (naloxona), que tiene dos dosis, así como han reabastecido a organizaciones que trabajan en la zona, como Iniciativa Comunitaria, con más medicamentos.

Una peculiaridad que destacó el funcionario de ASSMCA es que en los casos en los que se ha revertido la sobredosis se han tenido que usar dos o hasta tres dosis de Narcán. Por ello, dijo estar seguro que la sustancia que se ha distribuido en Arecibo contiene, al menos, fentanilo.

“Estamos ante una alerta, una crisis, identificando qué es lo que está incidiendo en estos alarmantes números de sobredosis en corto tiempo, en un mismo espacio”, describió Serrano.

Precedentes

Vargas Vidot, por su parte, hizo constar que la primera vez que se registró una emergencia similiar a la que ocurre en la actualidad en Arecibo fue en el año 2008, cuando el secretario de Salud lo era Johnny Rullán, en que se registraron múltiples muertes y sobredosis en la cárcel Guerrero de Aguadilla. Explicó que, en aquel entonces, también se detectó la droga xilacina como parte de la causante de las muertes.

“Creo que lo que está pasando en Arecibo es una droga envenenada. Alguien envenenó el paquete entero y todas estas personas están comprando en el mismo sitio”, expuso.

También mencionó que pueda tratarse de una droga de pruebas, las que se regalan a los usuarios habituales y que menos acceso tienen para comprar sustancias controladas, para conocer el efecto que pudiese tener en los usuarios antes de iniciar la venta de la misma.

“Yo creo que es importante que se haga una intervención especial y excepcional en el área, porque hasta que no se descubra cuál es el punto de tráfico, hay que, entonces, modificar la conducta de uso en el área del punto inicial, hay que cubrirlo con un modelo de reducción de daño. Hay que buscar la manera de que todo el mundo tenga Narcán, que todo el mundo que evite comprar en las áreas donde han aparecido las personas con esa manifestación, eso es importante. Obviamente, hay que hacer intervención policial, porque el problema no son los usuarios, el problema es quién la vende. Y aquí todos los cantazos y todo punitivo van contra el enfermo, y no contra la persona que se lucra del dolor de la gente. Así que eso es importante”, precisó Vargas Vidot.

Al menos, se ha informado que desde el pasado jueves la Policía ocupó los residenciales Ramón Marín Solá y Bella Vista para paralizar los puntos de ventas. Sin embargo, las siete personas detenidas fueron liberadas sin la radicación de cargos.

Mientras, ayer, viernes, el Departamento de Salud y ASSMCA arrancó con su iniciativa de repartir los kits de Narcán, que se utiliza para revertir una sobredosis.

Serranó informó que se les entregó de seis a 12 kits a los comerciantes de las zonas y sus comercios fueron identificados con letreros que advierte de que se tiene el producto para que toda persona necesitada pueda acudir allí a obtener el medicamento. Además, también han entregado a familias de la zona y a grupos comunitarios que ayudan a adictos.

El funcionario hizo constar que la persona que interese adquirir este producto también puede comunicarse con el 9-8-8 o la línea PAS, al 1-800-981-0023, para que se coordine una orientación y la entrega de estos kits.

Conoce cómo responder

Según ha observado el personal de ASSMCA, estas sobredosis están ocurriendo tanto de día como de madrugada. No obstante, todas las muertes se han registrado de madrugada, que es el periodo donde hay menos personas con Narcán disponible.

“Lamentablemente, en estos casos, si no hay respuesta inmediata, el resultado es fatal”, aceptó Serrano.

Para prevenir estos casos fatales de sobredosis, el funcionario destacó la importante de conocer cómo se responderá a las mismas cuándo se tenga o no el Narcán disponible. Lo más importante es que siempre se debe llamar al Servicio de Emergencias 9-1-1 para obtener ayuda médica, aunque cuando se haya logrado revertir la sobredosis con el medicamento.

Serrano explicó que el fentanilo, que es lo que principalmente combate el Narcán, es una droga sintética que se utiliza médicamente para combatir el dolor de ciertas enfermedades.

“Cuando es utilizado de forma inadecuada, puede causar una sintomatología que puede la persona experimentar una sobredosis. Pero, no estamos hablando ahora mismo de una crisis asociada a ese fentanilo que es recetado. Ese fentanilo farmacéutico no es la situación. La crisis que estamos enfrentando es asociada al uso del fentanilo ilícito. Y, este fentanilo ilícito, está siendo adquirido, vendido por las personas de diferentes formas, ya sea en modalidades de tabletas o píldoras en modalidad de polvo y lamentablemente cuando es vendido y utilizado de forma ilícita puede estar adulterado, incluso con otras sustancias opioides. Cuando la persona utiliza el fentanilo de forma ilegal, no hay una dosificación segura como lo sería a través de lo que es el medicamento recetado. Y, lamentablemente, en esa sustancia que está consumiendo la persona, tan solo dos miligramos de la sustancia de fentanilo es suficiente para que sea mortal, para que sea una dosificación letal”, describió e el experto de ASSMCA.

La primera señal de una sobredosis con ese fentanilo ilegal, que en muchas ocasiones está adulterado, es que ocasiona dificultad respiratoria. “Secuestra la respiración”, precisó Serrano.

La segunda señal que se presenta es la dilatación de las pupilas. Las mismas se ven “bien pequeñas”.

La persona que observe estas condiciones y las asocie con una sobredosis debe llamar de inmediato al Sistema de Emergencias 9-1-1. Si no tiene Narcán disponible, puede preguntar, si hay otras personas presentes, si alguno tiene el medicamento.

Serrano recomendó que el socorrista se acerque con cuidado a la persona, sin lastimarse con alguna parafernalia utilizada como parte del proceso de consumir drogas. Luego, “podemos tocar a la persona, hacerle algún estímulo táctil, a ver si nos responde. No es golpear a la persona, sino algún estímulo táctil. Y podemos colocar la cara de la persona de lado y asegurando el área de su cuello y cabeza, en caso de que haya algunos movimientos involuntarios que la persona no se vaya a tener un golpe que vaya a agravar la situación, y en caso de que vaya a tener secreciones por la boca, que no se ahogue con esas propias secreciones. Poniéndolo de forma de lado, que le llamamos la posición de recuperación, reduce a que cualquier otra sintomatología que presente el cuerpo de la persona y no agrave la situación”.

Si se tiene el Narcán disponible, la persona debe colocar el artefacto en una de las fosas nasales y apretar para cerrar el otro orificio nasal. Al activar el medicamento, con un solo “pump”, ya se utilizó una dosis completa.

“Si no responde, administre la segunda dosis”, comentó.

Aun cuando se tenga el medicamento, Serrano hizo constar de la importancia de recibir atención médica, pues el Narcán puede tener un efecto de una media hora a hora y media. Pero, destacó que el perjudicado tiene la opción de negarse.

“Simplemente, hay que dejarle saber que utilizamos Narcán, que está experimentando una sobredosis. No juzgar a la persona, no discriminar hacia la persona, simplemente educarle con lo que nosotros estuvimos haciendo en el momento, dejarle saber que llamamos a emergencias médicas”, explicó.

Serrano también tuvo consejos para aquellas personas que, aun sabiendo el alto potencial de sufrir una sobredosis con drogas, decidan utilizar las sustancias. Explicó que deben estar acompañados con personas que tengan disponible y sepan suministrarle el Narcán.

Serrano destacó que los esfuerzos que realizan, junto a organizaciones comunitarias e iglesias en Arecibo, incluye orientar a los adictos a que no utilicen estas drogas, debido a las incidencias reportados. Destacó, de hecho, que a estos usuarios se les ha entregado tiritas para que detecten si la droga que han adquirido contiene fentanilo.

Por su parte, Vargas Vidot llamó a hacer un esfuerzo más concertado, que también incluya opciones de tratamiento para ayudar a los usuarios a salir del mundo de las drogas.

“En Arecibo hay muchos puntos peligrosos. Poco se ha hecho en términos de intervención y poquísimo se hace en cuanto a inducir a tratamiento, modelo de reducción de daños. Así es que se trabaja la cosa. Una de las características sintomatológicas de la adicción, del uso problemático de drogas, que es como se llama propiamente, es que la persona desconoce los riesgos, y no porque quiere, sino porque se vuelve obligar fisiológicamente y neurológicamente obligatorio usarlo. Eso hay que comprenderlo. Si nosotros vamos con un consejo, pues, más vale que vayamos también con una alternativa que puede ser détox, puede ser tratamiento, puede ser educar a la gente alrededor para que los mismos usuarios tengan en sus bolsillos el Narcán en sus bolsillos”, sentenció el legislador.