La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó hoy causa para arresto por cargos de tentativa de asesinato, violación a la Ley de Armas y por maltrato mediante amenaza y causar grave daño corporal, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, a David Juliá García de 57 años.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:07 a.m. de ayer, jueves, en el Motel OK, ubicado en el kilómetro 26.2 de la carretera PR-1, en el barrio Caimito, durante una discusión durante la cual la agredió con una botella rota.

El imputado, natural de Nueva York, será encarcelado al no prestar la fianza de $1 millón.

Según informes preliminares, la pareja sostuvo una relación de unos cinco años y estaba separada al momento de los sucesos.

La mujer fue trasladada a un hospital con heridas en el rostro y cuello. No se informó la condición.