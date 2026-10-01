La Fiscalía de Caguas presentó seis denuncias contra un hombre de 36 años, residente en Cidra, por un incidente en el que presuntamente utilizó un vehículo para intentar arrollar a un agente de la Policía durante una intervención.

El imputado fue identificado como Elí Santiago Rodríguez Morales, quien enfrenta cargos por tentativa de asesinato, violación a la Ley de Armas y varias infracciones a la Ley 22 de Tránsito.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 22 de febrero de 2026, cerca de las 11:30 a.m., cuando agentes del área de San Juan seguían un Toyota Camry azul conducido por Rodríguez Morales debido a presuntas violaciones a la Ley de Tránsito.

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De acuerdo con el informe policiaco, el conductor habría desobedecido las instrucciones de los agentes, lo que provocó un seguimiento que culminó en Caguas. Durante la intervención, presuntamente utilizó el vehículo para intentar impactar y causar daños al agente Tito Rivera Hernández, quien se encontraba en funciones oficiales.

La pesquisa estuvo a cargo del agente Reimundo Quiñonez, de la División de Homicidios de Caguas. Tras recopilar y corroborar la evidencia, el investigador consultó el caso con el fiscal Fernando Machado, quien ordenó la presentación de las denuncias.

La prueba fue presentada ante la jueza Karina Díaz Pérez, del Tribunal de Caguas, quien determinó causa probable para arresto y fijó una fianza de $500,000.

Rodríguez Morales no pudo prestar la fianza, por lo que fue fichado e ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón.

La vista preliminar fue señalada para el 13 de octubre de 2026.