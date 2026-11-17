Cargos criminales por el feminicidio íntimo de Carolina Michelle Morales Ramos, de 23 años, fueron radicados esta tarde por el Ministerio Público a Cris Y. Ortiz Torres, de 20 años, quien fue excarcelado del Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce.

El Ministerio Público le formuló cargos al sumariado por asesinato en primer grado en su modalidad de feminicidio íntimo, violación a varios artículos la Ley de Armas, violencia doméstica y destrucción de evidencia.

La jueza Jeisa González Del Toro, del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $1 millón 450 mil y ordenó su reingreso a prisión.

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La víctima y el imputado tenían una relación de poco tiempo.

La joven recibió un disparo en el pecho y su cadáver fue encontrado por su hermana en la tarde del 16 de junio, sobre la cama de su apartamento del residencial Extensión Sábalos Gardens, en Mayagüez.

Morales Ramos no había radicado querellas o solicitado una orden de protección.

Ortiz Torres, se encuentra encarcelado tras la radicación de cargos hace una semana por los delitos tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas, por un ataque con machete a un hombre de 54 años, ocurrido en septiembre en el barrio Balboa, de ese municipio, que es un caso ajeno al homicidio del residencial.

La joven era madre de dos niños, de 2 y 5 años, y trabajaba cuidando ancianos.

Al inicio de la pesquisa el superintendente auxiliar de Investigaciones Criminales, el coronel Manuel De Jesús Treskow, reveló que estaban tras la pista de Jonathan González Corporán, de 41 años, como presunto sospechoso del crimen. No obstante, durante el desarrollo de la pesquisa esa teoría se descartó.

González Corporán está sentenciado a 69 años de cárcel por un caso de violación a la Ley de Armas de Fuego en octubre del 2016 y una vez se confirmó la sentencia, desapareció su rastro, por lo que se ordenó su arresto. Continúa fugitivo.

El caso fue investigado por el agente Gabriel Cruz Izquierdo, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, bajo la supervisión del sargento Duamel González Irizarry y el director del CIC, inspector Joel González.