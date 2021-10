Fajardo. La credibilidad del perito que analizó las imágenes extraídas de las cámaras de seguridad de Villa Marina, lugar donde supuestamente Jensen Medina Cardona asesinó a Arellys Mercado Ríos en el 2019, fue puesta en tela de juicio por el fiscal Yamil Juarbe en la continuación del juicio ante la jueza Gema González Rodríguez.

Errores y omisiones en el informe que redactó Edgar Tirado Pérez de la evaluación de los equipos y grabaciones que se hicieron en la noche del 18 de agosto de 2019, así como una dificultad visual del también propietario de la empresa de seguridad Sigma Securities Services & Forensic Consultant salieron a la luz en el breve interrogatorio del fiscal.

En un inicio, Juarbe cuestionó al testigo si era una persona detallista y minuciosa, a lo que Tirado Pérez contestó en afirmativa.

“Sí, en todos los aspectos de mi vida”, señaló.

Pero, el fiscal sacó a relucir que el informe del tercer perito de la defensa, quien es especialista en sistemas de grabación, cámaras de seguridad y reconstrucción de escenas, no anotó el nombre del examinador de evidencia digital del Instituto de Ciencias Forense, el cual el fiscal le indicó que se llamaba Juan Rodríguez, así como que cometió un error al escribir un número de los seis discos duros en los que estaba la prueba.

“¿Usted no era meticuloso?”, le cuestionó el fiscal, al contestar en afirmativa.

“¿Ese informe leyó antes firmarlo?, preguntó Juarbe, de inmediato. También recibió una respuesta afirmativa.

“Pero, ¿de eso no se percató (del error)?”, siguió la línea del interrogatorio.

“No me percaté”, afirmó Tirado Pérez.

Entre otras cosas, el testigo reconoció que la primera vez que acudió a analizar las grabaciones no anotó la capacidad de los discos duros. Aceptó que tampoco incluyó en su informe la calidad de la grabación que hizo en los artículos electrónicos que compró para lograr extraer ciertas imágenes de la noche de los hechos.

El testigo alegó que no era necesario poner la información. Sin embargo, luego aceptó que otro científico no podría comparar o hacer igual evaluación que la que realizó sin tener disponible esos datos.

Por esta intervención en el juicio que se realiza en el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo el testigo reconoció que lo que ha cobrado hasta el momento “tiene que estar cerca de $3,400″.

El juicio recesó en la espera de verificar si se consigue al guardia de seguridad de la marina que supuestamente vio al imputado de asesinato bajarse de la guagua RAM, color negra propiedad de Cardona Medina. Este fue citado para las 9:00 a.m., pero a las 9:45 a.m. no había llegado hasta la corte.