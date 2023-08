El Departamento de Justicia (DJ) informó hoy que la Fiscalía de Bayamón todavía se encuentra investigando una querella presentada contra el exrepresentante por el Partido Popular Democrático (PPD) Orlando Aponte Rosario, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

“Una vez culmine la investigación, se tomará una determinación en torno a si procede o no la formulación de cargos”, aclaró la portavoz de prensa del DJ, Joan Hernández, luego de que el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón adelantara que no se radicarían cargos tras no encontrarse los elementos del delito.

Aponte Rosario, fue arrestado este lunes, ya que su exesposa había denunciado que el viernes pasado, en la escuela donde estudian sus hijos, en Dorado, supuestamente se le acercó de forma agresiva y se le fue detrás por el estacionamiento mientras la grababa con un teléfono celular.

La pesquisa se divide en dos incidentes, supo Primera Hora, uno que se refiere al suceso en el colegio donde estudian los menores y un segundo, sobre su presencia por los alrededores del hogar donde vive la querellante con los hijos.

En la primera situación se recopiló evidencia como vídeos de seguridad del plantel y sobre problemas en la comunicación entre los abogados de las partes sobre presuntos cambios de horario para recoger a los niños, pero aún falta por determinar si estuvo en la urbanización, que tiene control de acceso, fuera del horario permitido por el tribunal.

A esos fines, es necesario solicitar mediante orden del tribunal los vídeos de cámaras de seguridad como parte de la evidencia que se va a analizar para establecer si se configuró algún delito o violación a la orden de protección.

Ayer, martes, se llevó a cabo una vista en el Tribunal de Bayamón para una extensión de la orden de protección que vencía ese día a favor de la querellante. Aponte Rosario también solicitó otra orden de protección.

El caso es consultado con la fiscal Ginny Andreu, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Fiscalía de Bayamón.

A principios de agosto, el Panel sobre el Fiscal especial Independiente (PFEI) acogió una recomendación del Departamento de Justicia ya que entienden que existe prueba para demostrar que incurrió en conducta de naturaleza penal contra su exesposa y frente a menores procreados por la pareja.

El exlegislador renunció a su escaño por el Distrito 26 que representa a los municipios de Villalba, Barranquitas, Orocovis y Coamo días antes de que fuera efectiva el 1 de julio.