La fiscalía de Caguas se apresta a radicar cargos criminales al sospechoso de cometer un “carjacking” durante la mañana de este lunes, en la calle Caracas de la urbanización Caguas Norte, en ese municipio.

El individuo fue capturado ayer, en el residencial Brisas del Turabo, en Caguas, tras resistirse al arresto por lo que se utilizó dispositivo de control eléctrico para neutralizarlo.

Luego lo trasladaron a una sala de emergencia para removerle los dardos y estabilizarlo.

El director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, teniente Luis M. López Ramos, indicó que una vez fue dado de alta el detenido fue sometido a una rueda de confrontación personal como parte del proceso, en la que fue identificado.

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Sin embargo, indicó que no conoce los cargos que se le van a radicar ya que todavía se consulta el caso.

El hombre, que no ha sido identificado, posee antecedentes penales por delitos de violación a la Ley de Sustancias Controladas y robo.

Debido a la difusión a través de las redes sociales de un vídeo captado por cámaras de seguridad en el que se captaron los hechos, lograron su identificación y arresto.

Los hechos se reportaron a las 6:15 a.m. mientras un ciudadano de 76 años desempañaba su automóvil marca Toyota Yaris, color azul y del año 2017 a orillas de la calle y se le acercó caminando un joven para pedirle dinero.

Cuando el septuagenario que iba a salir a trabajar le explicó que no tenía nada, este abrió la puerta de su carro y aceleró la marcha, sin que pudieran detenerlo.

El perjudicado resultó ileso.

El vehículo fue recuperado en una de las calles de la zona urbana de Caguas. El auto será analizado por el personal de la División de Servicios Técnicos para conectar al sospechoso con los hechos.