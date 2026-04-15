La Fiscalía federal reveló que buscará un acuerdo de culpabilidad con el líder de la ganga “La Lorenzana”, Nelson Torres Delgado, conocido como “El Burro”, tras desistir de buscar la pena de muerte en su contra.

La oferta también se hará contra otros cuatro de los principales acusados. Según el pliego acusatorios, los acusados del dos al cinco son Wilfredo Maldonado Ríos, Juan Blanco Meléndez, Pedro José Pomales y Gerardo Rodríguez Guzmán.

La información se dio a conocer el expediente federal contra la ganga imputada de narcotráfico, tras realizarse una vista ante el juez federal Pedro A. Delgado Hernández el pasado viernes.

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Se informó que, tras desistir de buscarse la pena de muerte en el caso por narcotráfico, “el fiscal auxiliar Richard Vance Eaton “explicó que les gustaría centrarse en los cinco principales acusados ​​del caso penal y resolver sus casos mediante una declaración de culpabilidad. Solicitó 90 días”.

El señalamiento no expone quiénes son los cinco principales acusados. Los nombres se tomaron del pliego acusatorio, que señala a Torres Delgado como el acusado número uno en el expediente, así como los restantes nombres mencionados que representan los acusados del dos al cinco.

Trascendió que el abogado Michael Bachrach, en representación de los acusados, estuvo de acuerdo con el periodo de 90 días para encaminar un acuerdo de culpabilidad.

“Declaró que para la próxima conferencia de estado no estarán listos para discutir las fechas del juicio”, según expone el expediente.

La próxima vista en el caso se citó para el 10 de julio.

Según el expediente federal, a “El Burro o a “El Animal de Cuatro Patas”, como se alega se le conoce a Torres Delgado, se le presentaron unos 10 cargos criminales desde el 2023. Estos son por conspiración para distribuir sustancias controladas, posesión de armas para el tráfico de drogas y la comisión de asesinatos, así como distribución de drogas específicas como heroína, cocaína, marihuana y fentanilo.

Las autoridades alegan que la ganga que lideraba Torres Delgado es sospechosa de múltiples asesinatos y venta de drogas en la zona de Caguas, Cayey, Cidra y pueblos limítrofes.

Según la Fiscalía federal, Torres Delgado ha tenido poder sobre el narcotráfico en el área de Caguas desde principios de la década del 2010 y estaba prófugo desde el 2017. Fue arrestado en una residencia en La Parguera, Lajas, el 17 de octubre de 2024.

El 8 de diciembre de 2017 El Burro fue acusado de conspirar con otras 43 personas por tráfico de drogas y violaciones a la Ley de Armas. La segunda acusación se emitió el 20 de mayo de 2019, pues con otras 25 personas, nuevamente fue acusado por estos crímenes. La tercera acusación se dio en julio de 2023, cuando fue acusado de conspirar junto a otras 51 personas por tráfico de drogas, violaciones a la Ley de Armas y asesinatos relacionados con el narcotráfico.