Tras un intento de retractarse para buscar la pena de muerte contra el líder de la ganga “La Lorenzana”, Nelson Torres Delgado, conocido como “El Burro”, y varios de sus secuaces, la Fiscalía federal anunció el pasado martes que finalmente desistió de encaminar el proceso judicial hacia la pena máxima.

El documento judicial expone que, “por la presente, Estados Unidos notifica a la Corte que no solicitará la pena de muerte en este caso contra Nelson Torres Delgado, Edwin Padilla López, Ronald Apónte Márquez, Eroz Rodríguez Hernández, Francisco López Sánchez, José E. Ortiz Cólón, Juan Manuel González Cotto y Carlos Rolón Pérez. En consecuencia, Estados Unidos solicita la recusación de los abogados de todos los acusados ​​en este caso”.

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La decisión se da a conocer, luego de la se revelara un esquema que encaminó el narcotraficante para lavar dinero bajo la adquisición de residencias. Un padre y su hija fueron acusados a mediados del pasado mes por los hechos.

Según el expediente federal, a “El Burro o a “El Animal de Cuatro Patas”, como se alega se le conoce a Torres Delgado, se le presentaron unos 10 cargos criminales desde el 2023. Estos son por conspiración para distribuir sustancias controladas, posesión de armas para el tráfico de drogas y la comisión de asesinatos, así como distribución de drogas específicas como heroína, cocaína, marihuana y fentanilo.

A nivel estatal, el comisionado de la Policía destacó que se le atribuye el asesinato de una maestra retirada de Yabucoa, Margarita Rodríguez Morales registrado el 15 de mayo de 2022.

Según los hechos, la mujer fue víctima inocente de una balacera que se reportó en la carretera PR-189, en Caguas, a causa de una guerra entre puntos de drogas.

Las autoridades alegan que la ganga que lideraba Torres Delgado es sospechosa de múltiples asesinatos y venta de drogas en la zona de Caguas, Cayey, Cidra y pueblos limítrofes.

Entre los casos que se le atribuye, más allá del de Rodríguez Morales, se encuentra la masacre de Cidra, reportada el 7 de diciembre de 2021 frente al negocio La Lomita en la calle Los Oliques del barrio Certenejas. El crimen ocurrió cuando alrededor de 40 personas celebraban el cumpleaños de un comerciante. La balacera acabó con la vida de cinco hombres.

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Según la Fiscalía federal, Torres Delgado ha tenido poder sobre el narcotráfico en el área de Caguas desde principios de la década del 2010 y estaba prófugo desde el 2017. Fue arrestado en una residencia en La Parguera, Lajas, el 17 de octubre de 2024.

El 8 de diciembre de 2017 El Burro fue acusado de conspirar con otras 43 personas por tráfico de drogas y violaciones a la Ley de Armas. La segunda acusación se emitió el 20 de mayo de 2019, pues con otras 25 personas, nuevamente fue acusado por estos crímenes. La tercera acusación se dio en julio de 2023, cuando fue acusado de conspirar junto a otras 51 personas por tráfico de drogas, violaciones a la Ley de Armas y asesinatos relacionados con el narcotráfico.

El 8 de agosto de 2023 fue la primera ocasión que en el expediente federal se revela que el caso era por pena de muerte, debido a que se reportaron crímenes violentos como parte de las movidas imputadas del narcotráfico.

“Se informó a los acusados sobre los cargos de la acusación formal, las penas máximas a las que se expone en caso de ser declarado culpable y sus derechos. Dada la naturaleza del caso y los cargos, el tribunal designó a un abogado del panel de la CJA (Center for Justice & Accountability del Departamento federal de Justicia) con experiencia en casos que pueden conllevar la pena de muerte”, dice el expediente judicial.

No obstante, el 4 de noviembre de 2024 la Fiscalía federal notificó por primera ocasión que no buscaría la pena de muerte. En esa ocasión, se incluyeron a 13 acusados, entre estos Torres Delgado.

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No se expuso la razón para desistir de la búsqueda de la pena de muerte en esa ocasión.

Sin embargo, en el expediente judicial se revivió la discusión de la pena de muerte en julio del 2025.

La controversia se explicó en una moción presentada por la defensa de El Burro, el licenciado Rafael F. Castro Lang. Giraba en torno a que el abogado no podía representar a dos acusados implicados en un caso de pena de muerte, como lo hace en la actualidad.

El documento daba cuenta que la Fiscalía federal intentaba revertir la decisión y solicitar al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que iniciara el proceso para buscar la pena máxima.

“Posteriormente, el 29/04/2025, el Gobierno informó que estaba reconsiderando la decisión de no solicitar la pena de muerte y comenzó a programar reuniones para la mitigación de daños. La notificación de reconsideración del Departamento de Justicia ha causado un perjuicio extremo a Delgado Torres y Padilla López, (los representados del abogado Castro Lang). Para empezar, la notificación pone en peligro su elección de abogado, todas sus estrategias de litigio quedan en suspenso y tendrían que reformularse si el Gobierno intenta revocar la decisión de no solicitar la pena de muerte. Si bien se han realizado numerosos esfuerzos a través del Asesor Federal de Recursos sobre la Pena de Muerte, Steve Potolsky, quien a su vez consultó con la Defensora Pública Federal Rachel Brill, de conformidad con sus deberes según el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 3005, y su función de recomendar abogados en casos que califican para la pena de muerte, ninguno está dispuesto a representar a un acusado que cuenta con un abogado local que representa a dos acusados ​​que califican para la pena de muerte. Hasta la fecha, ni Torres Delgado ni Padilla López han podido obtener un abogado competente”, se expone en la queja del abogado.

Pero, a casi un año de las movidas, finalmente la Fiscalía federal informó el martes que desistió del caso de pena de muerte.

En la actualidad, en Puerto Rico hay dos casos activos de pena de muerte en el Tribunal federal de Distrito. Uno es por la muerte de dos adolescentes en Piñones, Loíza, en el 2023, así como otro contra el exponente urbano CDobleta y otros cuatro coacusados en el caso de asesinato del agente de la Policía, Eliezer Ramos Vélez.