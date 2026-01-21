La Fiscalía federal pondera presentar antes de que culmine el mes una petición ante el Comité de Revisión de Delitos Capitales del Departamento de Justicia de Estados Unidos para que evalúe si el exponente urbano CDobleta y otros cuatro coacusados en el caso de asesinato del agente de la Policía, Eliezer Ramos Vélez, tendrían un juicio por pena de muerte.

La información la dieron a conocer los fiscales Joseph L. Russell, Laura Díaz González y Richard Vance, durante una vista del estado de los procedimientos que se dio el pasado 14 de enero ante la jueza María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey.

En un escrito publicado por la corte sobre lo ocurrido durante la vista, se expone en primera instancia los trámites que la Fiscalía federal ha realizado para que el caso sea uno de pena de muerte.

“En cuanto a los acusados en casos capitales, el Gobierno, (representado por la Fiscalía federal), informó que esperaba presentar la documentación ante la sección de casos capitales para finales de este año, pero ahora se anticipa que dicha presentación se someta para finales de enero de 2026”, dice el resumen de la vista.

Cabe recordar que, desde que los imputados fueron arrestados el 11 de diciembre de 2024, la Fiscalía expuso que cinco de los 56 detenidos, que forman parte de la ganga “La Familia”, serían procesados por delitos que aplicaban la pena capital. Entre estos se encontraba el exponente de música urbana, cuyo nombre de pila es Luis Nomar Isaac Sánchez, así como Víctor J. Pérez Fernández, Andyel Gonzalez Sáez, Daniel J. López Vega y Olvin O’Neill Concepción Tapia.

No obstante, el proceso para lograr el encausamiento por pena de muerte no se ha realizado. Sería el que buscaría iniciar ahora la Fiscalía federal.

Según la página de Justicia federal, el Comité analiza casos federales elegibles para la pena de muerte, recomendando o no su aplicación al Fiscal General. Este último es el que toma la decisión final e informa a la corte la determinación. Sin la autorización, un juicio por pena capital no se podría dar.

En este juicio por pena capital, el jurado escogido tiene que determinar por unanimidad si la persona acusada es culpable o no culpable, así como establecer por unanimidad que su sentencia sería la pena capital o cadena perpetua.

En el caso de CDobleta y otros cuatro coacusados, el delito que implicaría posible pena de muerte fue “asesinato con arma de fuego, complicidad”.

El pliego acusatorio contra el exponente musical y los otros cuatro implicados a los que se le presentó este cargo establece que estos confabularon para asesinar a tiros al agente Ramos Vélez.

Según las autoridades, el agente terminó su jornada de trabajo en horas de la madrugada del 29 de marzo de 2024 y conducía en su vehículo personal por la avenida Román Baldorioty de Castro, en Carolina. Este observó a varias personas transitando y disparando, por lo que decidió perseguirlos y notificarlo a sus compañeros de la Policía.

A espera de que llegaran los refuerzos, los sicarios ejecutaron a Ramos Vélez, de 35 años, frente al residencial público Sabana Abajo, también en Carolina.

Si Justicia federal decide atender el caso como uno de pena de muerte, sería el segundo que estaría activo bajo esta posible sentencia en Puerto Rico. En noviembre pasado se le dio paso a buscar la pena de muerte para uno de los dos acusados del asesinato de dos adolescentes reportado en el 2023 en la playa de Piñones, en Loíza. Se trata de Edwin Yadiel Flores Tavárez.

Más allá de la información sobre la pena capital, en la vista judicial se informó que todavía se está en la producción de prueba contra los acusados en este caso está en pañales. Esto, a pesar de que el caso se presentó en diciembre de 2024.

Además, se notificó que 17 de los 56 acusados han aceptado o se encuentran en negociaciones para declararse culpable.

“En cuanto al descubrimiento global, el gobierno informó que espera presentar otro paquete de descubrimiento para finales de esta semana, que consta de imágenes de cámaras de vigilancia, así como informes sobre dichas imágenes. El gobierno también informó que aún están pendientes los informes de laboratorio, de armas de fuego y forenses. Tras la consulta del Tribunal, el gobierno informó que espera presentar el análisis forense del Instituto de Ciencias Forenses en los próximos dos meses. En cuanto a los informes del FBI, el gobierno informó que no tiene un plazo para su divulgación, pero que se publicarán en cuanto los reciba. En cuanto al descubrimiento individual, el gobierno informó que aún están pendientes algunas extracciones de teléfonos celulares que se encuentran bajo revisión y se divulgarán en cuanto se reciban”, se detalló.