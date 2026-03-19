Un padre y su hija fueron acusados por un gran jurado federal por conspiración para cometer lavado de dinero a través de la compra de propiedades con dinero en efectivo que supuestamente estaba vinculado al trasiego de drogas del líder de la ganga “La Lorenzana”, Nelson Torres Delgado, el fugitivo conocido como “El Burro”.

Los implicados, acusados el pasado 5 de marzo, fueron identificados como Edwin Navarro Artavia y Kyara Navarro Santiago, quien posee licencia de bienes raíces, durante una conferencia de prensa realizada este jueves por el jefe de la Fiscalía federal, W. Stephen Muldrow.

PUBLICIDAD

La acusación apunta a la compra de 23 propiedades en diversos municipios de la Isla. Pero, se detalló un lavado de dinero de, al menos, $3.3 millones en 21 de las propiedades.

Según se explicó, los acusados y sus cómplices “buscaban vendedores dispuestos a vender sus casas a compradores en efectivo o mediante otro tipo de transacción no revelada, acordando dejar el saldo de la hipoteca a nombre del vendedor. Los compradores solían usar las ganancias del narcotráfico para dar pagos iniciales a los vendedores. Luego, los compradores usaban las ganancias del narcotráfico para pagar el saldo restante de la hipoteca. En ocasiones, los compradores entregaban el dinero en efectivo a los acusados, quienes realizaban los pagos de la hipoteca en nombre del comprador. En ocasiones, Navarro Artavia y Navarro Santiago impulsaban la conspiración poniendo las viviendas a su nombre, mientras que la hipoteca permanecía a nombre del vendedor, y amortizaban la hipoteca en nombre del comprador con las ganancias del narcotráfico. Los acusados ​​también registraban las viviendas adquiridas con las ganancias del narcotráfico a nombre de testaferros, quienes no tenían ninguna relación legítima con el comprador de la vivienda".

Torres Delgado fue arrestado el 17 de octubre de 2024, tras meses de permanecer fugitivo.

Según el expediente federal, a “El Burro o a “El Animal de Cuatro Patas”, como se alega se le conoce a Torres Delgado, se le han presentado unos 10 cargos criminales desde el 2023. Estos son por conspiración para distribuir sustancias controladas, posesión de armas para el tráfico de drogas y la comisión de asesinatos, así como distribución de drogas específicas como heroína, cocaína, marihuana y fentanilo.

A nivel estatal, el comisionado de la Policía destacó que se le atribuye el asesinato de una maestra retirada de Yabucoa, Margarita Rodríguez Morales registrado el 15 de mayo de 2022.