Danielle Bertothy, la turista que fue acusada de incendiar en enero pasado varios establecimientos en Cabo Rojo, se declaró en la tarde de este martes culpable tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía federal.

De inmediato, se reveló en su expediente el acuerdo de culpabilidad. El mismo estipula que la mujer se declaró culpable de un cargo por usar el fuego para destruir una propiedad, lo que afectó el comercio interestatal. Se recomendó que fuera sentenciada a cinco años en prisión.

“Las partes acordaron que reclamarán en conjunto una sentencia en prisión de cinco años (60 meses)”, dice el documento legal.

Además de la pena en prisión, la Fiscalía federal pidió una restitución monetaria. No fijó una suma, ya que lo dejó a discreción del tribunal. El delito imputado permite que tal multa puede ascender a los $250,000.

La mujer se declaró culpable ante la jueza federal Gina R. Méndez Miró.

La vista de sentencia fue pautada para el 20 de octubre.

Durante el proceso judicial que se realizó esta tarde en el Tribunal federal de Distrito, en el Viejo San Juan, la estadounidense respondió múltiples preguntas que le hizo la jueza y al final lloró, según informó Ángel Luis Marrero Negrón, propietario de la hospedería Luichy’s Seaside Hotel.

“La vi más sumisa. Antes la veía enajenada de la realidad. Ahora la veo más consciente en lo que ella se metió. Al principio, yo entendía que ella no estaba clara de las consecuencias de eso. Hoy la vi sumisa y un poco de arrepentimiento”, comentó.

El empresario aceptó a Primera Hora que no estaba muy contento con que la Fiscalía federal pactara un acuerdo con la mujer que quemó sus negocios. No obstante, dijo que ha entendido la razón por la que el caso no llegó a juicio.

En lo que no está muy contento es en que se recomendara la sentencia mínima en este delito, la de cinco años en prisión.

“Yo al principio quería lo máximo, 20 años. Al pasar el tiempo, veo todo el proceso y yo creo que ella debe haber entendido los efectos de los actos, pero no me allano a las recomendaciones. Yo como quiera voy a hablar el 20 de octubre, (en la vista de sentencia), y voy a decir que quisiera que hubiese sido más (tiempo en prisión)”, sostuvo Marrero Negrón.

Se le preguntó cuánto más tiempo. En un principio, llegó a decir siete años en prisión. Pero, cerró el pensamiento con que “lo que sea de más está bien”.

A Bertothy se le imputa derramar gasolina e incendiar varios negocios de Cabo Rojo tras protagonizar un presunto altercado en el negocio Bar Marea.

El incidente ocurrió en la madrugada del 2 de enero, cuando la mujer se hospedaba en un Airbnb en Cabo Rojo.

La acusación alude a que el arrendador del Airbnb le entregó un tanque de gasolina para que hiciera uso de un generador, ya que el 31 de diciembre ocurrió un apagón general en Puerto Rico.

“Los investigadores creen que la acusada usó el tanque de gasolina rojo para verter gasolina y prender fuego a una estructura al otro lado de la calle de su Airbnb en la medianoche del 2 de enero de 2025”, lee la orden de detención.

Los locales afectados por el fuego fueron Marinera Restaurant, Bar Marea Combate, Artesanías Juavia y la hospedería Luichy’s Seaside Hotel, en El Combate.

El comerciante dijo a Primera Hora que hace tres semanas demandó a Bertothy en el plano personal para recuperar los $500,000 que tuvo que invertir para poner todos los negocios afectados a operar nuevamente. Aceptó que la mayoría de los concesionarios no tenían seguro, por lo que está “endeudado” por la inversión realizada.