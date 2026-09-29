Un fiscal de Nueva York ha reabierto una investigación sobre las denuncias de violación en grupo en una fraternidad de la Universidad de Cornell, a raíz de una demanda presentada por una mujer que afirma haber sido víctima de una agresión sexual en 2024 a manos de siete estudiantes, tras haber sido emborrachada y drogada.

El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, declaró el lunes que su oficina presentará pruebas ante un gran jurado, en respuesta a las preguntas del público sobre por qué no se iniciaron acciones penales en este caso.

La mujer, identificada únicamente con un seudónimo en la demanda, presentó la denuncia el 16 de septiembre, alegando que había sido víctima de una agresión sexual en la residencia de la fraternidad Chi Phi, situada en el campus de la Ivy League, en octubre de 2024, tras haber sido presionada para esnifar ketamina, fumar marihuana y beber alcohol. Según alega la demanda, quedó completamente incapacitada mientras los miembros de la fraternidad la agredían sexualmente.

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La demanda, la reapertura de la investigación y la respuesta de Cornell han desatado una avalancha de comentarios en las redes sociales. Muchas personas han criticado a la universidad y a la fiscalía en sus publicaciones, mientras que otras han expresado sus dudas sobre las acusaciones de la demanda. Algunas han publicado fotos de los siete miembros de la fraternidad.

La denunciante ha presentado una demanda contra los hombres, la fraternidad Chi Phi, la universidad, un bar de Ithaca y otras entidades, en la que reclama una indemnización por daños y perjuicios cuyo importe no se ha revelado. Su abogado no respondió de inmediato el lunes a los mensajes en los que se le pedía que comentara la decisión del fiscal.

La mujer acudió a la policía del campus en ese momento, pero Van Houten afirmó que la denunciante no alegó en su declaración jurada inicial ante las autoridades haber sido víctima de una violación en grupo ni de haber sido drogada. El fiscal también afirmó que el abogado de la mujer nunca se puso en contacto con él en relación con su declaración ni para reconsiderar la decisión de no presentar cargos, pero que él se había puesto en contacto con el abogado recientemente.

“La búsqueda de la justicia a veces nos obliga a reconsiderar o reabrir casos cuando se nos aportan nuevas pruebas”, afirmó Van Houten en un comunicado. “La comunidad me ha pedido que reconsidere la decisión de presentar cargos penales contra los siete miembros de la fraternidad. Ya he iniciado ese proceso, comenzando por nuestra conversación con Jane Doe y sus abogados”.

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Cornell responde a críticas

La universidad ha declarado en un comunicado que respalda la decisión de reabrir la investigación. La institución ha señalado que llevó a cabo su propia investigación e impuso sanciones, entre ellas la expulsión de algunos estudiantes y la suspensión de otros. Asimismo, ha indicado que la sección de Chi Phi del campus se cerró en 2024 y que sigue teniendo prohibido el acceso al campus.

Las autoridades del centro se negaron el lunes a facilitar más información sobre las sanciones, incluido el número de alumnos expulsados y suspendidos. Cornell afirmó la semana pasada que la legislación federal en materia de privacidad le impedía revelar información concreta sobre alumnos concretos.

“Cualquier insinuación de que la universidad no impuso sanciones severas a los implicados es falsa”, afirmó la universidad. “Seguir difundiendo la idea falsa de que las consecuencias en este caso fueron mínimas es irresponsable, hará que las víctimas se sientan menos seguras y apoyadas, y perpetuará la falta de denuncias de agresiones sexuales”.

La delegación nacional de Chi Phi no respondió el lunes a las llamadas telefónicas ni a los correos electrónicos.

La universidad afirmó que llevó a cabo una investigación disciplinaria interna en 2024. Según indicó, un comité formado por miembros del personal docente y administrativo debidamente capacitados examinó las pruebas a lo largo de varios días, y tanto la mujer como las personas acusadas tuvieron la oportunidad de declarar y presentar pruebas.

La demanda

En la denuncia de la mujer se acusa a la universidad de no haber impedido las presuntas agresiones y de no haber abordado adecuadamente la violencia sexual en el campus. Incluye una foto que, según se afirma, muestra un chat grupal entre miembros de una fraternidad en el que comentan los sucesos de esa noche.

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La mujer, que por aquel entonces era una estudiante de Cornell de 20 años y miembro de una hermandad femenina, acudió a la policía del campus unas tres semanas después, según la demanda. La fraternidad y siete de sus miembros fueron suspendidos temporalmente ese mismo día, según la demanda.

En la denuncia se afirmaba que a los siete se les había dado “la oportunidad de atenuar su conducta mediante la presentación de trabajos escritos a la Universidad de Cornell”.

Cornell afirmó que “a ninguna de las personas imputadas se le ofreció la oportunidad de redactar ensayos como única consecuencia de su participación”, y señaló las expulsiones y las suspensiones.

Durante el fin de semana, la diputada demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, condenó lo que calificó de “cultura de la violación” que se protege en las instituciones de élite.

“Cuando leí lo que ocurrió en Cornell, esos hombres lo publicaron en un chat grupal. Eso significa que para ellos era algo normal. Eso significa que para ellos era aceptable. Esto es una cultura”, afirmó el domingo en un foro repleto de jóvenes cerca del campus de Cornell.

“Y lo que debemos hacer es comprender que ya no podemos proteger esos espacios”.

Medidas adicionales

Cornell afirmó que un grupo de trabajo de la universidad sobre las agresiones sexuales en el campus, creado en 2025, formuló una serie de recomendaciones a principios de este año, varias de las cuales ya se han puesto en práctica, mientras que otras se encuentran en fase de desarrollo.

El informe del grupo de trabajo señalaba que una encuesta realizada en la universidad en 2025 revelaba que el 35 % de las estudiantes universitarias y el 8 % de los estudiantes universitarios afirmaban haber sufrido agresiones sexuales durante su estancia en Cornell.

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Según el fiscal, desde que se presentó la demanda, su oficina se ha visto desbordada por llamadas telefónicas, mensajes de voz y correos electrónicos sobre el caso, tanto de personas que buscan respuestas como de otras que lanzan insultos y amenazas.

“La indignación de la comunidad, provocada por la cobertura incompleta de los medios de comunicación y las redes sociales, me obliga a dar una respuesta sobre por qué la investigación no dio lugar a la formulación de cargos penales”, afirmó Van Houten en un comunicado.

Eeshaan Chaudhuri, estudiante de último curso de Cornell y presidente del consejo estudiantil, afirmó que es necesario revisar con una nueva perspectiva la investigación inicial de la universidad y analizar por qué la fiscalía del distrito no tomó más medidas al respecto.

También es necesario analizar la cultura de la fraternidad, afirmó.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.