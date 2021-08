Las autoridades intentarán formularle un cargo de obstrucción a la justicia, a la fémina que fue removida brutalmente por una agente en medio de un incidente registrado el lunes, 26 de julio frente a la construcción de una piscina en la playa Los Almendros en Rincón.

La mujer -cuya agresión fue condenada por miles de personas que vieron la imagen del momento en que fue arrastrada por la uniformada- tendrá que acudir al cuartel de Rincón el miércoles, 11 de agosto a donde enfrentará la imputación del presunto delito que se le achaca.

Para la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, “si uno presentara eso en un tribunal como abogado civilista serían cargos frívolos, demandas frívolas o alegaciones frívolas”.

“Realmente ¿cómo a ellos se les ocurre ponerle un cargo de obstrucción a la justicia a esta muchacha? Lo que presenciamos ahí fue precisamente un abuso y usualmente, y yo advierto, que en estos casos donde se presenta a ese tipo de abuso al momento de arrestar, esos cargos se caen”, advirtió la abogada.

“La verdad que es increíble lo que está pasando y eso requiere que se le haga una coordinación de representación legal, etc., porque en estos casos de manifestaciones nunca debe haber una persona sin representación legal”, recomendó.

Nogales Molinelli cuestionó la activación de unos 200 policías que ayer irrumpieron al área donde pernoctaban cerca de 13 manifestantes que mantienen un campamento contra la polémica construcción.

“Una de las muchachas jovencitas que está acampando ahí me llamó como a las 4:30 de la mañana llorando, que estaban poniendo las vallas encima de las casetas de los manifestantes y en efecto, lo que vimos en los próximos videos es que ellos ampliaron el perímetro establecido por la Policía anteriormente por una cinta que cruzaba por el frente del molde donde se pretende construir la verja”, destacó.

“En un momento se logró contar aproximadamente 200 oficiales de la Policía. Podemos identificar la unidad motorizada pero también la Unidad de Operaciones Tácticas y lo que eso significa para unas 13 personas que estaban pernoctando allí. Pero una vez se hizo la voz de alarma llegaron refuerzo de personas manifestantes que viven en Rincón y áreas limítrofes, y eso fue lo que más o menos detuvo la situación”, agregó.

De otra parte, la legisladora reveló que hará un requerimiento oficial para que el Departamento de Seguridad Pública divulgue a cuánto ascienden los gastos de la abultada movilización de uniformados para custodiar un proyecto privado.

“Haremos un requerimiento formal a esos fines para saber cuánto es lo que se ha gastado. Sabemos que estos requerimientos se han hecho en Peñuelas que había vehículos y helicópteros de FURA… eso pasó aquí (en Rincón). También ha habido helicópteros, ha habido lanchas de la FURA, policías en ‘jet ski’ que eso es nuevo también. Ha habido un gasto brutal”, argumentó al comparar la intervención policial en Rincón con lo ocurrido durante la lucha ciudadana en contra del depósito de cenizas de carbón en Peñuelas.

“No es solamente lo que nos cuesta, es lo que nos cuesta en cuántas investigaciones no han podido continuar, investigaciones de casos de robo, de asesinatos. ¿Cuántos policías faltan en los cuarteles para poder tomar las querellas? ¿Cuántos policías no están patrullando por los pueblos? Aquí han venido policías de Ponce, Aguadilla, Mayagüez… los policías de Rincón que no son tantos y están allí casi todo el tiempo”, agregó.

Asimismo, describió el costo social de mantener a la Policía custodiando el proyecto de construcción, que según alegan los titulares del Condominio Sol y Playa, está en propiedad privada.

“Nosotros no compartimos esa apreciación porque entendemos que es una propiedad del pueblo de Puerto Rico y ellos están allí, velando un condominio y una verja”, sostuvo.

Ayer, el ambiente en la playa Los Almendros lució tranquilo y solo se apreciaaba el turno de agentes asignados a la zona a donde ayer amplió el perímetro al cercar la polémica construcción con nuevas vallas de seguridad