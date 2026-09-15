LONDRES (AP) — Un juez inglés publicó el martes un informe muy crítico en el que achaca a una gestión disfuncional y a un «fracaso total a todos los niveles» la falta de protección de los bebés en el hospital donde la enfermera neonatal Lucy Letby fue condenada por el asesinato de siete recién nacidos.

La investigación sobre las muertes de bebés reveló que el Hospital Countess of Chester, situado en el noroeste de Inglaterra, podría haber salvado la vida de algunos bebés si el personal hubiera actuado antes, cuando los niños comenzaron a sufrir paradas cardiorrespiratorias, según afirmó la jueza Kathryn Thirlwall.

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«Se cometieron errores por parte de enfermeras, médicos y directivos», afirmó Thirlwall. «Además, se produjo un fracaso total a todos los niveles a la hora de aplicar los procedimientos de protección en ningún momento».

Letby, de 36 años, cumple una condena de cadena perpetua por el asesinato de siete bebés y el intento de asesinato de otros siete. Ella siempre ha mantenido su inocencia, y un equipo de defensa respaldado por decenas de científicos —que han cuestionado las pruebas en su contra— está tratando de limpiar su nombre.

La investigación de Thirlwall no analizó las condenas de Letby, sino que se centró en cómo las deficiencias institucionales expusieron a los bebés a situaciones de riesgo en el hospital, y en cómo el personal y la dirección respondieron y trataron a los padres.

Se centró en el hecho de que el personal no interviniera cuando quedó claro que alguien estaba haciendo daño deliberadamente a los bebés.

«¿Cuántas vidas se podrían haber salvado si el hospital hubiera actuado de otra manera?», dijo. «Está claro que se habrían salvado algunas vidas de bebés y se habrían evitado algunos ataques si se hubieran tomado medidas antes».

Letby fue condenada en 2023 por el asesinato de siete bebés y por el intento de asesinato de otros seis, incluidos dos intentos contra un mismo niño. Un caso en el que el jurado no pudo llegar a un veredicto se volvió a juzgar y Letby fue condenada por otro intento de asesinato. Fue condenada a quince cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, convirtiéndose en la cuarta mujer del Reino Unido en recibir una pena de este tipo.

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La fiscalía afirmó que causaba daño a los bebés de formas que dejaban pocos rastros, entre ellas inyectar aire en su torrente sanguíneo, administrarles aire o leche en el estómago a través de sondas nasogástricas, envenenarlos con insulina e interferir en sus vías respiratorias.

Era la única empleada de guardia en la unidad de neonatología cuando los niños sufrieron paradas cardíacas o fallecieron entre junio de 2015 y junio de 2016. La fiscalía la describió como una «presencia malévola constante».

El informe de Thirlwall describe cómo numerosos niños sufrieron daños, pero o bien no se plantearon las preocupaciones, o bien las sospechas no se comunicaron a los responsables.

«Eso no ocurrió», afirmó Thirlwall. «Los derrumbes y las muertes continuaron».

A pesar de que el hospital comenzó a investigar el repentino aumento de la mortalidad infantil y su relación con los turnos de trabajo de Letby —e incluso después de que la enfermera fuera destinada a tareas administrativas en julio de 2016—, no se avisó a la policía hasta mayo de 2017. Letby permaneció en el hospital hasta su detención, más de un año después.

Los abogados de Letby intentaron, sin éxito, detener la investigación alegando que podría llegar a conclusiones erróneas si posteriormente se anularan sus condenas.

El abogado defensor Mark McDonald afirmó que las conclusiones de la investigación se vieron viciadas por errores cometidos durante el juicio y por el hecho de dar por sentado que Letby mató a los niños de forma intencionada.

«La versión alternativa señalada por casi 30 expertos de prestigio internacional no se ha tenido debidamente en cuenta», afirmó McDonald. «La investigación podría haber tenido en cuenta una versión alternativa: una que afirmaba que los resultados de la insulina no eran fiables, y otra que sostenía que las muertes no cesaron cuando Lucy abandonó la unidad».

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Thirlwall afirmó que no tenía en cuenta el debate sobre la culpabilidad de Letby, ya que el Tribunal de Apelación había desestimado sus recursos «con un resultado muy claro». Thirlwall señaló que las personas que cuestionaban las pruebas no habían estado presentes en el juicio y afirmó que «todo este alboroto» causaba una angustia adicional a los padres, «que ya han sufrido demasiado».

McDonald ha presentado nuevas pruebas ante la Comisión de Revisión de Causas Penales (CCRC), que investiga posibles injusticias y podría dar lugar a un nuevo recurso judicial.

Un análisis de las pruebas médicas presentadas en el juicio, realizado por un grupo de expertos convocado por McDonald, no encontró indicios de delito y concluyó que la muerte de cada uno de los recién nacidos se debió a causas naturales o a una atención médica deficiente.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.