Un hombre que acudió a una gasolinera en Bayamón para presuntamente vender un teléfono celular terminó siendo víctima de un carjacking, en hechos ocurridos anoche en los predios de la gasolinera Texaco, ubicada en la avenida Santa Juanita.

Según la información preliminar, el perjudicado llegó al lugar para realizar la venta del celular, cuando fue interceptado por varios individuos que portaban un arma de fuego y un tubo. Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, los sospechosos lo agredieron en el área de la cabeza con el objeto contundente y le efectuaron un disparo, que lo alcanzó en una pierna.

Posteriormente, los asaltantes despojaron al hombre del teléfono celular y se marcharon del lugar a bordo de su vehículo, un Toyota RAV4, año 2024, color blanco, con la tablilla KND-851.

El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria, donde recibió asistencia médica. Se informó que su condición es estable.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la pesquisa.