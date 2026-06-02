El fugitivo Alexander Vega Medina, de 27 años, acusado en ausencia por un crimen en el complejo recreativo La Guancha, en la noche del 23 de mayo, encabeza la lista de Los Más Buscados del área policíaca de Ponce.

La fiscal Ada Torres le radicó cargos el pasado 26 de mayo por asesinato en primer grado, violencia doméstica y violación a varios artículos de la Ley de Armas y la jueza Carlia Soto Padua, del Tribunal de Ponce, expidió una orden de arresto contra Vega Medina con una fianza de $1 millón 270 mil.

La investigación del agente Samuel Ríos, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Ponce, determinó que los hechos ocurrieron a las 8:45 p.m. Jeremy Javier Castro Rodríguez, de 25 años, conversaba con una mujer, quien era su expareja, frente a un automóvil marca Toyota Corolla, color blanco, cuando surgió una discusión que desencadenó en el asesinato.

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Contra Alexander Vega Medina, se expidió una orden de arresto por cargos de asesinato, violación a la Ley de Armas y violencia doméstica con una fianza de $1 millón 270 mil. ( Suministrada por la Policía )

La víctima, quien laboraba como obrero de la construcción, recibió 11 impactos de bala.

Vega Medina huyó del lugar y se llevó a la joven en contra de su voluntad, dejándola posteriormente en libertad. Las autoridades no han logrado dar con su paradero.

Vega Medina tiene antecedentes penales por un caso de violencia doméstica en el año 2022, con otra pareja. No se reveló su disposición en el tribunal.

Además, se busca a Joniel Domenech Torres por violación a la Ley de Armas y posesión de sustancias controladas con una fianza de $70,000; Carlos G. Rosario González tiene orden de arresto por violencia doméstica y Ley de Armas, con una fiianza de $125,000; por violencia doméstica son buscados Ricardo Pontón Rivera y Luis M. Santiago Rodríguez, con fianzas de $100,000 y $150,000, respectivamente.

Mientras, Emmanuel Ortiz Pereda tiene una orden de arresto por el delito de robo agravado, con fianza de $200,000 y Jeremis M. Salazar Rivera, que cuenta con dos órdenes por violación a la Ley de Armas con fianza de $70,000.

De la lista suministrada por la oficina de prensa de la Policía, que no está actualizada, se informó que ya fueron arrestados Derek Xavier Aguayo, Diego R. Negrón Torres e Isadeliz Medina Monti.

Si usted tiene información que ayude con la captura de estos fugitivos, puede comunicarse inmediatamente con la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020, (787) 793-0457 / 1-800-981-3635 y/o a la División de Arrestos Especiales de Ponce al (787) 284-7043, extensiones 1570, 1571.