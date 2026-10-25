El fugitivo conocido en el género urbano como K-Drian imputado criminalmente por unos cinco de asesinatos encabeza la lista de Los Más Buscados en la isla por agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales (SAOE).

Ángel Luis Resto Mojica, de 34 años, apodado “Juny”, era integrante de la peligrosa organización criminal Las Abejas, que estuvo activa principalmente en la zona este de la isla en Caguas y Juncos, dedicada al trasiego de sustancias controladas y armas de fuego, además de estar vinculada a múltiples asesinatos

Ángel Luis Resto Mojica, conocido en el género urbano como K-Drian es buscado por las autoridades con relación a cinco asesinatos en el área este. ( Suministrada por la Policía )

Un jurado lo encontró culpable en ausencia el 23 de febrero de 2024 por el asesinato de los hermanos Jesús y Juan Díaz Ortiz, ocurrido el 18 de diciembre de 2012. También se emitió un veredicto de culpabilidad contra el líder de la mencionada ganga, Orlando “Yogui” Mojica Rodríguez y otro integrante identificado como Rafael Miranda Tolentino apodado “Kikuet”.

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El 22 de septiembre de 2023 en Naguabo, antes de enfrentar el proceso judicial por la masacre, K-Drian se removió el grillete ordenado por el tribunal tras concederse su excarcelación el 12 de junio de 2023, mediante un recurso de habeas corpus, ya que llevaba más de seis meses encarcelado sin que se celebrara un juicio.

Además, el juez Fernando Chalas, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, sentenció a Resto Mojica a cumplir tres meses de prisión adicionales, de forma consecutiva, tras declararlo culpable por removerse un grillete y dejar de comparecer al proceso judicial. Este fue sentenciado en ausencia.

En total, por ambos casos debe cumplir una sentencia de 102 años de prisión.

De tener información que conduzca a su arresto, se puede comunicar de manera a los teléfonos (787) 793-0457 o la línea confidencial la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.