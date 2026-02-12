La vista preliminar en el caso de Anthonieska “Antho” Avilés Cabrera por el asesinato de Gabriela “Lela” Nicole Pratts Rosario ocurrido en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, continuó este jueves con el testimonio de Gabriela “Gaba” Figueroa Arroyo, amiga y vecina de la imputada, y que estuvo presente durante los hechos.

Tras narrar lo que hizo en la noche del 10 de agosto durante las actividades del cierre del verano y detallar los grupos que se encontraron presentes en el desvío, que fue escenario de tres peleas, la joven estudiante de 18 años, declaró que Antho le dijo llorosa dos veces: “Gaba, Gaba la apuñalé...ella me enseño las manos y tenía cortaduras y estaba llena de sangre.”

Luego se montó en el carro que manejaba Elvia Cabrera Rivera, madre de Anthonieska, junto a la imputada, su hermana Anthiany y un joven que no conoce que estaba en el asiento del pasajero frontal.

Narró que primero dejaron al joven en la comunidad El Coquí, y luego llegaron hasta la residencia de Elvia y Anthonieska. La testigo optó por irse a pie a su residencia.

A eso de las 3:00 a.m. le envió un mensaje a Antho a través de Tik Tok en la que le preguntó: ¿ya sabes, verdad? refiriéndose a que Lela había muerto.

A preguntas del fiscal Orlando Velázquez Reyes, agregó que su amiga le advirtió “tú vas a hacer lo que mami te diga” y ella le preguntó " ¿Y tú?. La respuesta fue “tú simplemente vas a hacer lo que mami te diga”.

Durante esa mañana su padre le pidió que fuera hasta su residencia y él la llevó ante las autoridades donde dijo declaró “la verdad” y se refirió a la declaración jurada que prestó.

En el documento, la fiscal Brenda Soto le reveló que está siendo entrevistada como posible sospechosa de delito. La joven replicó que no recuerda que se lo hayan dicho.

Los hechos en cuestión se iniciaron mientras Figueroa Arroyo se encontraba con sus amigas en la esquina del negocio La Placita Martínez, y Mariathny recibió una llamada de Fabiola (ambas hermanas de Antho), quien estaba molesta porque no aceptaba la relación que tenía con su novia, por motivos de edad y estilo de vida.

Testificó que al llegar al desvío para encontrarse con Fabiola se inició una discusión. Fabiola golpea a Mariathny en la boca y ella le responde con otro puño. La testigo en ese momento se sentó en el asiento del pasajero de un vehículo a mirar lo que sucedía.

Anthonieska trató de separarlas. En ese momento, Lela estaba sentada sobre la valla de la acera y la pelea era en el área verde. Llegaron las madres de Antho y Lela, Elvia y Lisandra, respecivamente, preguntando por lo que ocurría.

Siguió narrando que las peleas continuaron escalando y Anthiany (hermana de Antho) y Lismary (hermana de Lela) ya estaban discutiendo porque acusaba a esta última de “siempre tenía problemas por bocona”.

Después de golpearse se separaron y volvieron a pelear. Ya para ese momento Lela y Antho estaban también se enfrascaron en otro incidente de agresión.

Al intentar separarlas “Lisandra (madre de Lela) me coge por el pelo. Estábamos en el carril derecho y llegamos hasta el carril izquierdo. Después de ahí nos separaron y cuando yo me viro veo a Lela tirada en el piso.”

" ¿Cómo estaba ella?, cuestionó el fiscal.

- Estaba con las manos para arriba y tenía el muslo derecho lleno de sangre, detalló Figueroa Arroyo.

Entre las preguntas, el fiscal le preguntó por el tamaño y el color de la cartera de Elvia Cabrera, y en contraste a la primera testigo que aseguró que era oscura, dijo que era color crema claro y oscuro de unas 14″.

La defensa radicó esta mañana un moción para reclamar la totalidad de la prueba exculpatoria o favorable que falta por entregarles.

Entre la evidencia se solicita que los resultados de pruebas de serología y de ADN y la totalidad de los documentos, se les entreguen certificados. Se hizo constar que durante la vista anterior le entregaron una lista de pontenciales sospechosos.

La jueza Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito, notificó que hará la petición al Instituto de Ciencias Forenses mediante una orden.

A Anthonieska, que tenía 17 años al momento de los hechos, se le radicaron cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, en común y mutuo acuerdo con su madre, cuyo caso se ve por separado.

El martes, culminó el testimonio de Betzaida Caratini Ortiz, tía política de Pratts Rosario , quien alegó que vio cuando la progenitora de la imputada sacó de su cartera un objeto punzante y se lo entregó a su hija para presuntamente agredir a la víctima.

Acto seguido, la testigo indicó que esta “pegó a Lela contra el carro y empezó a darle como si fueran puños con el objeto en la mano”.

Durante su turno de interrogatorio, la licenciada María Soledad Sáez Matos, quien encabeza la defensa de la imputada junto a Anthelyn Jiménez Emmanueli, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) centró sus preguntas en las inconsistencias en los testimonios que ofreció durante la entrevista al agente investigador, Ángel Torres Romero, en dos declaraciones juradas con fecha del 14 y 18 de agosto de 2025, a la fiscal Brenda Lee Soto y durante dos días en la vista preliminar contra la madre de la imputada.

Entre las diferencias observó que de acuerdo con las dos declaraciones juradas que suscribió en ningún momento dijo que vio a Antho apuñalar a Lela, solo que la observó moviendo el brazo como si estuviera dando puños y que no fue hasta que llegó al hospital que se enteró del tipo de heridas que había recibido las cuales le costaron la vida.

Ni supo responder si había otras personas armadas ni las circunstancias en las que un joven que le pidió ayuda porque estaba herido en la espalda fue apuñalado.

“En su declaración jurada dice, se llevan a Gabriela para el hospital y fui al hospital y ahí es que me entero que Gabriela está apuñalada. En su declaración jurada no dice nada de apuñalamiento”, sostuvo la licenciada Sáez Matos, al confrontar a la mujer.

En el transcurso de su cuestionario en varias ocasiones Caratini Ortiz se justificó alegando que le ofreció su versión total de los sucesos en las entrevistas y declaraciones juradas y al cuestionarles que faltaba información le respondían que firmara el documento que “así estaba bien”.

También surgieron dos versiones sobre el momento en que ve a Gabriela Nicole en el piso, una que se volteó para encender un cigarrillo porque no quería ser parte de la pelea y otra que escuchó que un vehículo color rojo transitaba a velocidad y viró la cabeza para verlo ya que estaba en medio de la carretera y al mirar de nuevo ya la menor estaba en el piso.

Tampoco dijo en sus declaraciones anteriores que Anthonieska recostó a Gabriela Nicole contra un vehículo para agredirla. “No vi todo, pero vi cuando pasó.”, exclamó la testigo. La defensa señaló inconsistencias en las descripciones de la cartera de la que sacó el objeto punzante y del arma blanca utilizada.

Inicialmente, durante el interrogatorio del fiscal Orlando Velázquez Reyes, Caratini Ortiz relató que observó cuando ‘Antho’ golpeó con la mano izquierda a Gabriela Nicole contra un vehículo y comenzó a agredirla como si fueran puños por el lado izquierdo del cuerpo, en dirección de abajo hacia arriba, con un objeto que describió con una longitud de unas cinco a seis pulgadas y de color negro y plateado.

El ama de casa y vecina de la madre de Antho, narró que tras participar en una actividad de cierre de verano del municipio llegó al desvío Roberto Colón junto a un grupo de amistades y observó a “Lela” y a su hermana Lismary paradas “tranquilas”, junto a dos jóvenes a quienes identificó por sus nombres, y una guagua “oscura” estacionada. Se desconoce al momento quién era el conductor de la misma.

Indicó que en el lugar se encontraban Miriathny y Fabiola, quienes discutían a gritos porque esta última se oponía a que su hermana mantuviera una relación sentimental con su pareja.

Caratini Ortiz dijo que escuchó un golpe y les pidió que no pelearan. En ese momento, “se quedaron hablando” y ella se retiró a una distancia de entre 16 y 17 pies, junto a su amiga Lechandra, para darles su espacio. No obstante, luego admitió que vio que Fabiola le había propinado un golpe en la boca.

Luego llegó Elvia, “un poco agitada, preguntándome qué era lo que pasaba”, acompañada de sus hijas Anthiany, Anthonieska y Gaba (Gabriela Figueroa). Estaban a una distancia de unos 10 a 11 pies.

“Ella se voltea porque Anthonieska y Anthiany ya estaban discutiendo con Lismary y con Lela, que estaba al lado… ella estaba mirando la discusión hasta que Anthiany le da a Lismary y Anthonieska se mete y Gabriela (Lela) se mete a defender a su hermana… la estaba empujando para que no le dieran a Lismary”, narró la testigo.

Acto seguido, contó que presuntamente Anthonieska agredió con los puños a Gabriela.

“Como Elvia ya está mirando la pelea, ella se voltea, llega hasta donde estamos Lechandra y yo, le da la cartera a Lechandra, abre la cartera, rebuscó, se ve cuando ella empuña algo y saca algo con filo entre plateado y negro, con una longitud aproximada de cinco y medio a seis pulgadas, y se va directamente hacia Anthonieska”.

—¿Qué fue lo que usted vio que concluye que era punzante?, cuestionó el fiscal.—Que se veía como una punta, contestó la testigo.

Durante la vista de hoy que continuará con el contrainterrogatorio de la defensa está citado el patólogo forense Javier Gustavo Serrano, del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), quien realizó la autopsia de Gabriela Nicole, quien había revelado durante la vista preliminar de Cabrera Rivera, que la herida de arma blanca que le causó la muerte le perforó su corazón.

En total, la adolescente recibió 11 heridas de arma blanca, una alargada en la parte posterior derecha de la cabeza, cuatro en el tórax, cinco en el muslo y glúteo izquierdo y otra en el antebrazo derecho, de las cuales detalló su tamaño, trayectoria, longitud, ancho y profundidad.

El tipo de herida explicó, permitió una pérdida de sangre sustancial y considerable y el colapso del pulmón izquierdo, lo que eventualmente le produjo la muerte.

El perito aclaró que Gabriela Nicole no ingirió alcohol, drogas, ni ninguna sustancia tóxica que pudiera influenciar su conducta.