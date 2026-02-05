El inicio de la vista preliminar contra Anthonieska Avilés Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario de 16 años, el 11 de agosto de 2025, fue pospuesto para el 10 de febrero, por la jueza Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito, a petición del Ministerio Público tras la radicación de una moción de solicitud de prueba exculpatoria presentada por la defensa.

La defensa de Avilés Cabrera, encabezada por las licenciadas María Soledad Sáez Matos y Anthelyn Jiménez Emmanueli, de la Sociedad para la Asistencia Legal, presentó minutos antes de iniciar la vista, una moción solicitando al Ministerio Público la entrega de evidencia que podría ser exculpatoria o favorable a su representada.

Tras una reunión entre las partes, se acordó que hoy se entregarán las notas de las entrevistas realizadas por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito sobre las declaraciones de las testigos Betzaida Caratini Ortiz y Gabriela Figueroa. Mientras tanto, quedó pendiente la entrega de la copia de la extracción de mensajes de un teléfono ocupado a la testigo Miriathny Dialyan Avilés Rodríguez, hermana paterna de la imputada, una vez la División de Crímenes Cibernéticos de Ponce la tenga disponible.

Los fiscales Orlando Velázquez Reyes y Silda M. Rubio radicarán una moción para que el Tribunal de Aibonito asigne un juez que evalúe si las dos declaraciones juradas de los testigos, Luis Gustavo Rivera Collazo y Crisángel González Rodríguez, contienen prueba exculpatoria que beneficie la defensa.

En el caso de González Rodríguez, se le había tomado una declaración jurada incompleta en octubre del año pasado, documento que podría ser utilizado para comparar su versión.

“Nosotros sí queríamos comenzar la vista en el día de hoy, el tribunal está un poco incómodo en el sentido de que las mociones se radican nueve minutos antes de que estaba una vista presta para comenzar, testigos presentes en el tribunal, habiendo tenido el tiempo para esto haberse resuelto quizás antes del día de hoy. No obstante, no voy a presionar al Ministerio Público si entiende que puede haber un planteamiento del debido proceso de ley, queremos evitar que después que pase este proceso cualquier planteamiento vaya a dejar sin efecto una determinación que haga este tribunal”, expresó la jueza Córdova Ponce.

De su lado, el fiscal Velázquez Reyes, agregó que: “entendemos que sería lo más prudente comenzar la vista una vez se entreguen esos documentos precisamente anticipando o previniendo un planteamiento del debido proceso de ley”.

La licenciada Sáez Matos, a su vez, aclaró que no radicaron la moción con “ninguna intención de dilatar nada”.

Se separaron las fechas del 10, 12, 19, y 20 de febrero para continuar con la vista preliminar y 9, 13, 19 y 20 de marzo.

El 27 de enero, la defensa de Avilés Cabrera anunció que presentará a dos testigos en la vista preliminar, el psiquiatra Reynaldo Rodríguez Llauger y la psicóloga clínica Nicole de la Torre Mercado, quienes participaron en un informe entregado a los fiscales en el mes de diciembre de 2025.

La defensa de Avilés Cabrera, que para la fecha de los hechos tenía 17 años, intentará demostrar que su representada tenía capacidad mental disminuida al momento del crimen, argumentando que no podía comprender ni configurar los elementos del asesinato en primer grado.

La jueza Córdova Ponce denegó en diciembre pasado la moción para procesarla como menor, permitiendo que Avilés fuera juzgada como adulta.

En la madrugada del 11 de agosto, Pratts Rosario, fue asesinada con un objeto punzante que le perforó el corazón, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, durante varias peleas entre jóvenes y adultos. Las autoridades no han revelado el motivo del crimen, más allá de que se trató de una riña.

La primera testigo en declarar será Caratini Ortiz, quien también testificó en la vista preliminar contra la progenitora de la imputada, Elvia Cabrera Rivera.

En esa ocasión dijo que vio a Cabrera Rivera cuando sacó de una cartera un objeto el cual empuñó y lo entregó a Anthonieska, entonces menor de edad, con el que presuntamente agredió a la víctima.

Madre e hija fueron acusadas de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas en común y mutuo acuerdo. No obstante, el proceso de su madre se encuentra en la etapa para comenzar el juicio en su fondo.

De hecho, hoy a la 1:30 p.m. se verá su caso en la sala del juez Luis S. Barreto Altieri.