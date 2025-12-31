La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, emitió hoy un comunicado en respuesta al recurso de habeas corpus presentado por Sheila Rodríguez Torres, madre de la joven de 18 años que figuró como testigo en la vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera.

Gómez Torres indicó que la joven, hermana paterna de Anthonieska Avilés Cabrera, no se encuentra bajo custodia del Estado ni de ninguna de sus dependencias.

La funcionaria, además, señaló que la joven es una “menor de 18 años”, mientras que la Policía sostiene que se trata de una persona legalmente adulta.

“Con relación al recurso de habeas corpus presentado ante una sala civil en referencia a una menor de edad, informamos que, al día de hoy, la parte demandada no ha sido debidamente notificada conforme a derecho de dicha acción”, expresó la secretaria.

“No obstante, y ante la información pública que ha circulado en medios, el Departamento de Justicia se ve en la obligación de aclarar que la menor de 18 años no se encuentra bajo la custodia del Estado ni de ninguna de sus instrumentalidades”, añadió.

Ayer, la familia presentó el recurso de habeas corpus solicitando que las autoridades la liberaran y que se señalara una vista en un plazo de 24 horas para que el Estado explicara las razones por las que la mantenía bajo custodia. Esto surgió luego de que, al acudir su madre el lunes al cuartel para recogerla, presuntamente se le impidiera llevársela.

La joven fue reportada desaparecida el lunes, tras no regresar a su hogar la noche del domingo, lo que provocó la activación de la Alerta Rosa.

Por su parte, la secretaria indicó que la joven, tras sufrir hechos en el seno familiar que ponen en riesgo su integridad, ha expresado su renuencia a regresar a su hogar.

“En ese contexto, y en su carácter de testigo en un proceso criminal, el Departamento de Justicia se limita a cumplir con su deber legal de ofrecerle el apoyo que, como testigo, solicite y requiera, conforme a la ley. En consecuencia, cualquier alegación que sugiera que la menor ha sido retenida ilegalmente por el Estado o por alguna de sus instrumentalidades es totalmente falsa y carece de fundamento”, sostuvo Gómez Torres.

Ayer, la Policía también rechazó que la joven se encuentre bajo su custodia.

“La joven M.D.A.R. es legalmente adulta (18 años) y no corresponde que esté bajo custodia de la Policía. Tras ser entrevistada ayer en la tarde (lunes), como parte del proceso de la Alerta Rosa, procedió a retirarse por su propia voluntad. Cabe destacar que el Estado solo podría considerarla menor de 18 a 20 años si hubiera sido imputada de algún delito, lo cual no es el caso. Por tanto, desconocemos las razones que, como adulta, tenga para no estar con su madre”, sostuvo la Policía.

Tanto Avilés Cabrera como su madre, Cabrera Rivera, enfrentan la justicia por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido durante la madrugada del 11 de agosto en Aibonito.