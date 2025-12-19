Un juez del Tribunal de Aibonito no dio paso a la solicitud de desestimación de cargos contra Elvia Cabrera Rivera, co acusada junto a su hija Antoneishka Avilés, por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts, ocurrido el 11 de agosto pasado en Aibonito, según reveló el Departamento de Justicia en un comunicado.

En el recurso presentado el pasado 5 de diciembre por la licenciada Mayra López Mulero, se solicitaba que los delitos de asesinato en primer grado y, portación y uso de armas blancas, fueran desestimados, bajo el alegato de que no se presentó prueba contra su cliente que sustentara las acusaciones. “Luego de un análisis detenido de los escritos presentados por las partes, de la regrabación de los procedimientos celebrados durante la vista preliminar en este caso, así como del derecho aplicable, este tribunal concluye que no procede la desestimación solicitada”, dictaminó el juez superior Pedro A. Vázquez Montijo

“De la resolución se desprende que, en la radicación de cargos contra Elvia Cabrera, no hubo ausencia de prueba en vista preliminar, por el contrario se probó el quantum de prueba necesario para establecer todos los elementos del delito la coautoria y el concierto y común acuerdo entre Elvia Cabrera y su hija Antoneishka Avilés en el asesinato de Gabriela Pratts”, reza el comunicado emitido por el Departamento de Justicia.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, reiteró que, “tras esta decisión a favor del Ministerio Público, continuamos litigando el caso donde procede hacerlo que es en el Tribunal. Enfocados en hacerle justicia a Gabriela y a su familia”.

En la moción de desestimación, la defensa de Cabrera Rivera, insistió sin éxito que durante la vista preliminar no se presentó evidencia que vincule a Cabrera Rivera con los delitos imputados, por lo que el caso contra su cliente no debía proseguir a la etapa de juicio. Otro reclamo que ha hecho la defensa es la existencia de un documento en el que Antoneishka Avilés afirma que su madre y su hermana no tuvieron nada que ver con el crimen y que según la defensa de Cabrera Rivera, constituye prueba exculpatoria de la causa contra su cliente. El documento “Declaración de Persona Sospechosa” que debía estar en el expediente de la Policía de Puerto Rico, alegadamente se desprende de un interrogatorio de 16 minutos que se llevó a cabo el 19 de agosto, el mismo día de la radicación de cargos.

Mientras que el lunes, el juez Luis Barreto Altieri, declaró “no ha lugar” una moción presentada por el Ministerio Público solicitando la imposición de una orden de mordaza en el caso de Cabrera Rivera ya que López Mulero, al culminar una vista el 26 de noviembre advirtió sobre “serios problemas” con la evidencia en el caso.