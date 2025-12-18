El juez Luis S. Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, pautó para el 8 de enero de 2026, a otra vista sobre el estado de los procedimientos en el caso de Elvia Cabrera Rivera, antes de llegar a la etapa para fijar la fecha del juicio en su fondo.

Durante el día de hoy, jueves, se llevó a cabo otra vista de seguimiento, en la que se discutieron mociones de la defensa y el Ministerio Público sobre el proceso de descubrimiento de prueba, la cual es voluminosa.

Cabrera Rivera y su hija Anthonieska Avilés Cabrera, que para la fecha de los hechos tenía 17 años, enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, en común y mutuo acuerdo, por el crimen ocurrido el 11 de agosto en el desvío Roberto Colón en Aibonito. Los procesos judiciales de ambas se llevan a cabo por separado y en diferentes etapas.

La defensa solicitó al Ministerio Público información sobre la extracción de los teléfonos celulares, contenido de redes sociales y conversaciones entre testigos que podría ser evidencia exculpatoria o de valor para poder impugnar sus declaraciones durante el juicio.

No obstante, el juez declaró no ha lugar su solicitud e instruyó a la fiscalía a que corrobore si entre la prueba hay unas capturas de pantalla de intercambio de mensajes entre testigos e imputadas, como cuestionó el licenciado Alberto Rivera.

Mientras que, la fiscalía aumentó la lista de testigos a 40 con agentes que manejaron u ocuparon evidencia, peritos y personal del Instituto de Ciencias Forenses.

La licenciada Mayra López Mulero, abogada de defensa de Cabrera Rivera, radicó el 5 de diciembre una moción de desestimación del caso contra su clienta y ha insistido sin éxito que durante la vista preliminar no se presentó evidencia que vincule a Cabrera Rivera con los delitos imputados, por lo que, sostiene, el caso no debe proseguir a la etapa de juicio.

El 23 de octubre, la jueza Marielem Padilla determinó causa para juicio y el 4 de diciembre, el juez Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, llevó a cabo el acto de lectura de acusación.

Recientemente, salió a la luz pública un documento que fue entregado como parte del proceso de descubrimiento de prueba simultáneamente al Ministerio Público, titulado Declaración de Persona Sospechosa que debía estar en el expediente de la Policía de Puerto Rico, en el que, presuntamente, Avilés Cabrera habría exonerado a su madre y a una hermana de su participación, a base de un interrogatorio de 16 minutos que se llevó a cabo el 19 de agosto, el mismo día de la radicación de cargos.

Esta información abrió el debate sobre si el mismo constituye prueba exculpatoria, favorable, beneficiosa o no tiene peso.

Mientras que, el 10 de diciembre el juez Barreto Altieri, declaró “no ha lugar” a la moción presentada este lunes por el Ministerio Público solicitando la imposición de una orden de mordaza en el caso de Cabrera Rivera ya que López Mulero, al culminar una vista el 26 de noviembre advirtió sobre “serios problemas” con la evidencia en el caso.