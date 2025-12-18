Un incidente de agresión dejó el saldo de dos lesionados esta mañana en la urbanización Braulio Dueño Colón, en Bayamón, informó la oficina de prensa de la Policía.

El querellante narró que un individuo apodado “Pancho” fue a su residencia con un bate en la mano y luego de reclamarle por unas herramientas, lo agredió en el brazo y en la cadera izquierda.

Mientras era agredido tropezó con su progenitora de 81 años, la cual cayó al suelo y sufrió la fractura de la cadera derecha.

El caso será referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.