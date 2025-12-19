Las autoridades identificaron como Xavier Cruz Díaz, de 39 años y residente de Aguas Buenas, al hombre que fue asesinado a balazos la tarde del jueves en ese municipio.

Según informó la Policía, la muerte violenta fue reportada a eso de las 4:12 p.m. en el kilómetro 21.4 de la carretera 174, intersección con la carretera 156, en el sector Minillas del barrio Mulas.

De acuerdo con la investigación preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo del hombre con múltiples impactos de bala y sin signos vitales.

Cruz Díaz había sido fichado en el año 2017 por violación a la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico.

El caso es investigado por el agente Reimundo Quiñones, adscrito a la División de Homicidios de Caguas, en unión a la fiscal Sonia Rodríguez y personal del Instituto de Ciencias Forenses.