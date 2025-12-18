El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, capitán Harry Solivan, reveló que esta mañana fue entregada la guagua con la que presuntamente atropellaron a un gruero mientras enganchaba un vehículo en la noche del 15 de diciembre, en el kilómetro 12.4 la autopista Luis A. Ferré, en Caguas.

Explicó que familiares del dueño registral entregaron la guagua que fue descrita como marca 4Runner, color blanca y del año 2007.

El vehículo presenta un impacto en la parte frontal derecha, agregó el capitán.

La misma fue sellada para ser trasladada al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para su análisis pericial.

PUBLICIDAD

Al presente, no han tenido contacto con el conductor de la guagua, pero se anticipa que en algún momento del día de hoy llegue con su abogado para someterse al proceso de rigor.

El occiso fue identificado como Armando A. Rodríguez Rodríguez, de 20 añosy residente en Trujillo Alto, quien se encontraba en el paseo de la vía enganchando un vehículo con desperfectos mecánicos, cuando fue impactado por la guagua que no se detuvo.

El agente Luis H. Crespo, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Caguas, investigó el accidente junto al fiscal Dennis Soto. Posteriormente, por tratarse de un “hit and run”, el caso fue referido al agente Pedro González, de la División de Homicidios.