El gobierno de Jenniffer González Colón le presentó a la jueza federal Laura Taylor Swain un “calendario agresivo” de las posibles fechas que se deberían establecer para que determine si asumirá jurisdicción en las dos demandas que se radicaron con la intención de que se declare nulo el contrato con la empresa LUMA Energy.

La información la dio a conocer este jueves el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, en una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

Especificamente, se pidió que se otorgue hasta el próximo lunes, 22 de diciembre, como el día que la jueza recibiría los informes conjunto con las teorías legales. Mientras, se pidió que el 8 de febrero se realice una vista para determinar si se asume jurisdicción federal o no. Este día ya la jueza lo había establecido para realizar una vista del caso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo Promesa.

Entre medio de estas fechas, el gobierno propuso otras fechas límites, que son el 7 y el 21 de enero, para someter posturas sobre la posibilidad de que el Tribunal federal se inmiscuya en el pleito.

“O sea, básicamente, (es) un mes que LUMA tiene que contestarle a la juez por qué el caso no se debería ver en los foros estatales”, expuso el secretario.

Pese a la pronta acción federal, Domenech aclaró una información ofrecida ayer, miércoles, por la gobernadora Jenniffer González Colón, en torno a que se preparaban para someter una tercera demanda contra LUMA.

Precisó que no se trata de un nuevo reclamo estatal para que se logre declarar nulo el contrato de LUMA.

“Lo que se refiere a eso es que ahora vamos a empezar a contestar y a radicar en la federal”, detalló.

El tercer recurso presentado resultó ser el “calendario agresivo” en el que se le propone a la jueza federal las fechas para atender el caso.

Adelantó que “hay unos recursos adicionales que se van a radicar”. No detalló de qué se trata.

Ayer, miércoles, la gobernadora detalló las dos demandas que se radicaron contra LUMA Energy en el foro estatal para impulsar que salgan de la administración de la transmisión y distribución de energía eléctrica.

Según resumió la primera ejecutiva, la primera demanda afirma que la extensión del contrato que recibió LUMA el 22 de noviembre del 2022 es nula, porque no fue aprobado en las instancias requeridas, incluyendo la Legislatura. La presentaron la AEE y la Autoridad de las Alianzas Público Privada.

“Ellos se lo extendieron por su cuenta, sin ninguna métrica, sin ninguna cláusula que proteja el interés público. Así que hay tres elementos de nulidad que yo estoy invocando y que estoy revistiendo del más alto interés del Estado. ¿Por qué? Porque si no tenemos luz, no hay luz, no hay escuelas, no hay salud, no hay educación, no hay el disfrute de la vida en las casas”, expuso.

El segundo recurso, presentado ante el Tribunal Supremo, fue presentado a nombre de la gobernadora. En el mismo se busca una Sentencia Declaratoria para que el Tribunal declare nula, inválida y sin efecto jurídico la extensión del contrato suplementario bajo el que el conglomerado opera el sistema de transmisión y distribución eléctrica.

“Este pleito, como gobernadora, invoca el poder que tiene el Estado para proteger a su ciudadanía como un padre protege a un hijo, un padre en su patria”, detalló.

Aclaró, sin embargo, que “la gran diferencia con este caso es que, al ser el gobierno de Puerto Rico, al ser esta servidora, no hay un ‘issue’ de ciudadanía”.

Pero, LUMA Energy recurrió al Tribunal federal para que asuma jurisdicción.

Ante ese paso de LUMA, es que el gobierno presentó su calendario para que se determine prontamente si se asume jurisdicción o no.

Domenech indicó que las fechas son bien próximas, ya que esperan que se atienda rápidamente el caso.

“Sería para que la transición se dé lo antes posibles. Tenemos que lograr una sentencia o por el Tribunal Estatal, el Tribunal Supremo, o por el Tribunal Federal, obviamente nosotros preferimos que sea el alto foro de Puerto Rico”, indicó el secretario.