La misión del gobierno de declarar nulo el contrato de LUMA Energy ha desatado una guerra de recursos legales entre el foro estatal y federal.

Este mediodía la empresa a cargo de la distribución y transmisión de energía a través de una Alianza Público Privada (APP) anunció en declaraciones escritas que solicitaron que la segunda demanda sometida por el gobierno ayer, martes, en su contra fuese trasladada al foro federal. Eso mismo ocurrió con el primer recurso que presentó la gobernadora Jenniffer González Colón hace unos cinco días, que fue elevado al foro federal por LUMA bajo el caso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que atiende la jueza Laura Taylor Swain.

El portavoz de prensa de LUMA Energy, Hugo Sorrentini, explicó a Primera Hora que todavía están en espera de una expresión de la jueza para conocer si las demandas se trasladan al foro federal. Lo que sí ha ocurrido es que en la espera de la decisión, el tribunal estatal paralizó, al menos, la discusión en el primer recurso.

En medio de la encrucijada, la gobernadora anunció, durante una conferencia de prensa realizada en el Centro Médico de Río Piedras, que el Departamento de Justicia se prepara para presentar, posiblemente hoy mismo, un tercer recurso legal contra LUMA Energy. La misión sería la misma, que se declare nulo el contrato de la empresa para dar paso a un proceso de transición de un año con una nueva entidad.

De acuerdo con González Colón, esperaban que LUMA Energy acudiera nuevamente en busca de protección a nivel federal. Por ello, dijo que están preparados para presentar este tercer pleito.

“Sabíamos que esto iba a pasar, porque de lo contrario no pudiéramos estar radicando inmediatamente tan pronto ellos lo hacen. Así que sabemos cuáles son las estrategias legales, y el Procurador General, (Omar Andino Figueroa), y la secretaria de Justicia, (Lourdes L. Gómez Torres) estarán hablando del nuevo recurso que se va a estar trabajando hoy mismo. Sí, sabíamos que estas cosas iban a pasar, así que nosotros vamos a dar la pelea hasta el final y vamos a cumplir con cancelar este contrato. Están los elementos de la unidad, están los elementos para esta cancelación. Claro, esta compañía quiere seguir guisando”, precisó.

Añadió que “este, lamentablemente, es un contrato limón. Nos salió malo el contrato de LUMA con Puerto Rico. De la misma manera que cuando la gente compra un carro y el carro no sirve, lo puede reclamar en su ‘dealer’, puede reclamar la garantía de los carros limones. Pues, tenemos un contrato limón con LUMA y el único que puede defenderlo, ya que la (Autoridad de la) APP ha hecho sus gestiones y no resuelven, es el gobierno. Y eso es lo que yo estoy haciendo y voy a defender a todos los consumidores de todos los atropellos de este contrato de LUMA-Limón”.

Según resumió la primera ejecutiva, la primera demanda afirma que la extensión del contrato que recibió LUMA el 22 de noviembre del 2022 es nula, porque no fue aprobado en las instancias requeridas, incluyendo la Legislatura. La presentaron la AEE y la Autoridad de las APP.

“Ellos se lo extendieron por su cuenta, sin ninguna métrica, sin ninguna cláusula que proteja el interés público. Así que hay tres elementos de nulidad que yo estoy invocando y que estoy revistiendo del más alto interés del Estado. ¿Por qué? Porque si no tenemos luz, no hay luz, no hay escuelas, no hay salud, no hay educación, no hay el disfrute de la vida en las casas”, expuso.

El segundo recurso, presentado ante el Tribunal Supremo, fue presentado a nombre de la gobernadora.

“Este pleito, como gobernadora, invoca el poder que tiene el Estado para proteger a su ciudadanía como un padre protege a un hijo, un padre en su patria”, detalló.

Aclaró, sin embargo, que “la gran diferencia con este caso es que, al ser el gobierno de Puerto Rico, al ser esta servidora, no hay un ‘issue’ de ciudadanía”.

La gobernadora no adelantó de qué sería el tercer recurso legal que se sometería, si es para establecer que en este pleito no pudiese inmiscuirse el foro federal, tal y como alegó.

Por otro lado, la empresa LUMA ha insistido en que el contrato no es nulo.

En declaraciones escritas, se indicó que, “como hemos mencionado anteriormente, el contrato original y su posterior extensión fueron creados, negociados y ejecutados por el Gobierno de Puerto Rico dentro del marco de ley existente”.

Se añadió que “nos preocupa profundamente que estas acciones motivadas políticamente continúen en nombre del gobierno, ya que solo ponen en peligro el progreso real y medible logrado desde 2021. En lugar de trabajar junto a nuestros equipos, el gobierno insiste en un proceso que podría generar más retrasos en la restauración de la red eléctrica que la AEE descuidó durante décadas impactando la vida de millones de clientes en Puerto Rico. Mientras el gobierno continúa emprendiendo acciones legales infundadas, LUMA y sus más de 4,000 empleados siguen plenamente comprometidos con operar, mantener y fortalecer el sistema eléctrico, así como con la red de seguridad segura, confiable y resiliente que los clientes de Puerto Rico merecen y necesitan con urgencia. Seguiremos enfocados en el progreso por encima de la política y manteniéndonos firmes en nuestra misión de servir al pueblo de Puerto Rico”.