La Policía aclaró hoy que una mujer que figuró como testigo en la vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera -una de las acusadas por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario- y que fue reportada desaparecida en el día de ayer, no está detenida ni bajo la custodia de ellos.

Según reseñó El Nuevo Día, la familia de la joven de 18 años radicó un recurso de habeas corpus en el día hoy solicitando que las autoridades liberaran a la joven, y que se señalara una vista dentro de las próximas 24 horas para que el Estado explique las razones por las que la mantienen bajo custodia. Esto luego que cuando su madre Sheila Rodríguez Torres, acudiera al cuartel a recogerla el lunes, alegadamente se le impidiera llevarse a su hija.

La joven de 18 años fue reportada desaparecida por su familia el lunes, luego que no regresara a su hogar en la noche del domingo, lo que provocó que se activara la Alerta Rosa para dar con su paradero.

Sin embargo, en horas de la tarde de ayer, la joven fue localizada y entrevistada, dando lugar a que se dejara sin efecto la alerta emitida tras corroborarse su estatus.

En el recurso incoado, el abogado de la madre, licenciado Alfredo López Garay sostuvo que agentes de la Uniformada la localizaron el lunes y desactivaron la alerta, pero cuando acudió a la Comandancia de Aibonito para entrevistarla, se le informó que no podía conversar con ella por órdenes de un oficial identificado en la moción como el “capitán Bautista” (Juan Bautista, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito).

“A las 8:00 p.m. (del lunes) se personó nuestra representada (Rodríguez Torres) a la Comandancia, donde tuvo la oportunidad de conversar con la menor M.D.A.R., pero no se le permitió llevarse a la menor. Nuestra representada nos informó que durante su conversación con la menor, en la misma oficina se encontraba personal del Departamento de Justicia, del Programa de Protección a Testigos”, indica el recurso.

“A la fecha y hora de la presentación del presente recurso, nuestra representada, madre de la menor, desconoce el paradero de su hija. Luego de que la menor declaró en el caso criminal contra Cabrera Rivera, surgieron unos eventos los cuales llevaron a tomar la decisión de no seguir cooperando con la Fiscalía de Aibonito como testigo”, añadió López Garay en la moción.

En entrevista con El Nuevo Día, el abogado indicó que la madre de la joven fue citada por la Fiscalía para ser entrevistada, pero que al acudir a la reunión fueron recibidos por los fiscales asignados al caso de Pratts Rosario y no por agentes de la Policía, quienes pretendían persuadir a la mujer para que su hija declarara en el proceso judicial. “Todo lo anterior nos lleva a razonablemente inferir que el Estado, en su propio beneficio y haciendo un ejercicio ultra vires de su poder, ha retenido a la menor M.D.A.R. de manera ilegal, en contra y sin conocimiento y autorización de los padres con patria potestad”, dijo el abogado.

Es una mujer adulta

Sin embargo, en declaraciones escritas, la Policía rechazó que la mujer se encuentre bajo su custodia e indicó que se trata de una persona legalmente adulta.

“La joven M.D.A.R. es legalmente adulta (18 años) y no es correcto que esté en custodia de la Policía. Como adulta, luego de ser entrevistada en la tarde de ayer, tras ser localizada como parte del proceso de alerta Rosa, procedió a retirarse. Cabe destacar que como único el estado podría catalogarla como menor a la edad de 18 a 20 años, sería si hubiera sido imputada de algún delito, y este no es el caso. Por tanto, las razones que, como adulta, tenga para no estar con su señora madre, las desconocemos”.