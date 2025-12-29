La Policía de Puerto Rico dejó sin efecto esta tarde la activación de la Alerta Rosa, luego que lograran localizar sana y salva a Miriathny Dialyan Avilés Rodríguez, de 18 años y quien fue reportada desparecida por su madre en el día de ayer.

La joven de 18 años, que según trascendió públicamente, es hermana materna de Anthonieska Avilés Cabrera (la joven acusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario) acudió en horas de la tarde a la comandancia de Aibonito, donde era entrevistada por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de esa región.

Avilés Rodríguez fue reportada desaparecida el lunes luego que saliera de su residencia a bordo de una motora marca Apollo RFZ, modelo 125CC, color rojo, y no regresara.

“Nos están confirmando que es hermana (de Anthonieska) por parte de padre. La información que tenemos es que ella salió ayer en horas de la tarde en una motora sola y no regresó, y su mamá hizo una querella después de las 10:00 de la noche”, dijo más temprano en conferencia de prensa el coronel Manuel de Jesús Crespo, comisionado auxiliar de Investigaciones Criminales.

¿Qué es la Alerta Rosa?

La Alerta Rosa, creada mediante la Ley 149 del 2 de octubre de 2019, se implementó para contar con mayores mecanismos de protección de las mujeres de 18 años o más desaparecidas o secuestradas.