El gobernador Pedro J. Pierluisi Urrutia no quiso revelar cuáles serán los ajustes que incluirá la nueva versión del presupuesto del próximo año fiscal para justificar aumentos en las partidas sometidas ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), luego de que el ente advirtió a través de una misiva que el documento incumple sustancialmente con las disposiciones del Plan Fiscal.

Agregó que no se ha determinado si se cambia el monto total propuesto en la nueva versión que debe ser sometida antes de que termine el día de hoy.

“Hay una diferencia como de $100 millones por la forma y manera en que la junta estimó que vamos a beneficiarnos de los fondos federales adicionales bajo el programa de Medicaid. Mi inclinación es ajustarnos al monto total del presupuesto que la junta quiere aprobar, pero esa decisión no se va a tomar hasta entrado el día, porque estamos deliberando las diferentes alternativas que tenemos. Si cambiamos el monto total esa va a ser un área de divergencia, si no lo cambiamos puede ocurrir que en algunas de las solicitudes de presupuesto hagamos un ajuste y en otras no”, sostuvo el primer mandatario.

Aclaró que no va a hacer ajustes en la partida presupuestaria de $2.7 millones para cubrir los aumentos salariales en el Instituto de Ciencias Forenses, de frente a la propuesta de la JSF de otorgarles solo $1 millón, ya que el alza es indispensable para que se mantenga la acreditación de la National Association of Medical Examiners (NAME).

“Yo no voy a adelantar esos criterios porque estamos en medio del proceso, la próxima versión del presupuesto va a ser púbica mañana por no decir esta noche en algún momento. Ahí es que se podrá ver qué posición fijamos a nivel de todas las partidas porque obviamente esto es un esfuerzo por tratar de llegar a un consenso. Yo anticipo que puede ser que hagamos ajustes, que en algunas agencias si la junta pidió una cantidad en particular quizás cedemos en el caso de alguna de las agencias y en otras”, insistió.

Durante la tarde estaría reunido con su equipo de trabajo para atender el tema del presupuesto.

La JSF anunció certificó un presupuesto enmendado para el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico para el presente año fiscal 2022 a fin de reflejar el Plan de Ajuste, los recientes aumentos en fondos federales y la recuperación de Puerto Rico del impacto económico de la pandemia del COVID-19, de $23,500 millones para el Fondo General: $12,500 millones en gastos de funcionamiento y $11,000 millones en fondos del año anterior.

El presupuesto consolidado para Puerto Rico incluye el presupuesto del Fondo de Ingresos Especiales de $3,500 millones y el presupuesto del fondo federal de $7,800 millones certificado el 30 de junio de 2021 para el año fiscal actual que comenzó el 1 de julio de 2021.