El gobernador Pedro Pierluisi confirmó hoy que, finalmente, tiene ante su consideración la Resolución Conjunta del Senado 240, que persigue una moratoria de 45 días en el pago del impuesto al arbitrio sobre la gasolina y el diésel, mejor conocido como “la crudita”, la cual reiteró que se inclina a firmar.

“Sí, llegó a mi escritorio, no tengo el informe del secretario auxiliar de Asuntos Legislativos y Reglamentarios (Carlos Rivera Justiniano), pero lo debo tener a la brevedad posible, me inclino a firmarlo, pero siempre espero por ese informe”, manifestó Pierluisi tras una conferencia de prensa sobre la otorgación de la acreditación a la División de Investigación Médico Legal y Toxicológica del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

El primer mandatario no fue preciso en los beneficios que recibiría el consumidor.

Anticipó que espera que hoy o, a más tardar, mañana estamparía su firma una vez evalúe la recomendación de su asesor legislativo.

Luego de que el gobernador convierta en ley el proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, tendría hasta 15 días para redactar el reglamento.

“Ya el secretario me indicó que tiene el reglamento prácticamente listo, así que no creo que tarde 15 días en emitirse. El reglamento lo que persigue es que se materialice esa reducción a todos los niveles, pero no voy a adelantarlo, depende, es que algunos de los importadores mantienen el crudo o el petróleo básicamente en zonas libres, cuando eso es así no han pagado el arbitrio, otros lo han pagado a la entrada, por eso es que por vía de reglamento es que se va a asegurar de que a todos los niveles no se imponga este arbitrio”, respondió.

Si se pagó el arbitrio por adelantado, se procedería con un crédito, con la salvedad de que no se le cobre al consumidor.