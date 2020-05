El Gobierno de Puerto Rico apeló la sentencia que les obliga a abrir los comedores escolares de todo el país, informó esta tarde una portavoz del colectivo de organizaciones Mesa Social.

El pasado 22 de mayo, un juez había ordenado al Departamento de Educación y al gobierno a abrir todos los comedores escolares para darles comida a la población necesitada en medio de la emergencia del coronavirus Covid-19.

“El Gobierno de Puerto Rico se sigue negando a alimentar a la gente de nuestro país que pasa hambre. Insisten en decir que no hay base legal que les obligue a abrir los comedores y siguen de brazos caídos esperando que otra gente resuelva lo que les toca a ellos. Son la mezquindad hecha burocracia. Quieren un Puerto Rico sin puertorriqueños y puertorriqueñas”, denunció por escrito Amárilis Pagán Jiménez, portavoz de la Mesa Social y directora ejecutiva de Proyecto Matria.

Pagán insistió en que al día de hoy las ayudas brindadas por organizaciones y algunos municipios no llegan a todos los barrios y comunidades de Puerto Rico.

Por su parte, Osvaldo Burgos Pérez, uno de los abogados del caso explicó que el gobierno no solo apeló, también pidió la paralización de los efectos de la demanda. “Olvida el gobierno que esto es un caso urgente y que la gente come todos los días. Apelar la sentencia y haber dejado pasar casi una semana sin abrir comedores, es dejar en la angustia y con las mesas vacías a las miles y miles de familias de nuestro país que no han recibido el PAN, no han recibido el desempleo y tampoco han recibido la ayuda de las organizaciones que tratan de mitigar el hambre con los pocos recursos que tienen disponibles”, añadió Burgos.

El colectivo Mesa Social abrió un correo electrónico para que familias y grupos comunitarios de Puerto Rico escriban y dejen saber el estado de situación de sus comunidades. El correo electrónico al cual se puede escribir es: [email protected].