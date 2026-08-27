Golpe federal a “Los Baja Deos”: 81 acusados y $49 millones bajo confiscación
Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos, encabezó el anuncio del operativo en Mayagüez.
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Con la presencia del fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, las autoridades federales anunciaron este jueves que el operativo realizado ayer en Mayagüez fue para desarticular la organización criminal “Los Baja Deos”, que operaba desde más de 20 residenciales públicos.
Contra sus integrantes, un gran jurado federal emitió 81 acusaciones.
Según detalló Blanche, junto al fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, y otros funcionarios, el operativo forma parte de la política pública del presidente Donald J. Trump para desarticular organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en Estados Unidos y sus territorios, incluido Puerto Rico.
El operativo culminó con el arresto de 70 de los 81 acusados. Según las autoridades, algunos de los demás imputados presuntamente contribuían a las operaciones de la organización desde instituciones penitenciarias.
“Los Baja Deos” o “LBD”, presuntamente, operaban unos 23 puntos de venta de drogas en residenciales públicos de Mayagüez y zonas limítrofes, donde traficaban cocaína, heroína y fentanilo.
El fiscal federal para Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, detalló que los integrantes de la organización presuntamente conspiraron para distribuir cantidades de sustancias controladas tanto al por mayor como en cantidades para la venta en la calle. Además, se indicó que estos además traficaban ilegalmente con armas de fuego y municiones.
La investigación reveló que cuando los integrantes de la organización percibían amenazas contra el grupo o sus miembros, recurrían a la violencia, realizaban tiroteos, secuestros y asesinatos, como parte de un presunto esquema para mantener el control de sus operaciones.
“Se estima que, durante el período de la conspiración, esta organización de narcotráfico fue responsable de distribuir al menos 340 kilogramos de fentanilo o narcóticos mezclados con fentanilo y al menos 2,200 kilogramos de cocaína, entre otras drogas, generando más de $49 millones en ganancias”, dijo Blanche sobre los arrestos.
Los 81 acusados, son:
- José Onairam Medina-Marrero, alias “La O”
- Jeffrey Omar Delgado-López, alias “Jeffrey Menor” y “Menor”
- Christian Oneil Meléndez-López, alias “Chucky”
- Josué Lee Obregón-Vargas, alias “Josu,” “Chaco” o “Cha Corta”
- Ulises Irizarry-Santiago, alias “Viejo”, “El Viejo Ulises”, “Patrón” o “Chapo”
- Anfernee Jonans Martínez-Pérez, alias “Penny”
- Ramón Miguel Rodríguez-Pacheco, alias “Piti”
- Nelson Rafael Vargas Valentín-Rivera, alias “Junito”
- Cristian Joel Mercado-Rodríguez, alias “Yoyin”
- Alexis Omar Millón-García, alias “Millán,” “Millo,” o “La M”
- Saturnino Barbosa-Ortiz, alias “El Viejo” o “Nino”
- Jeremy Omar González-Díaz
- Rafael Orlando Martínez-Mercado, alias “Rafita”
- Luis Ezequiel Bayron-Hernández, alias “Seco” o “El Zorro”
- Israel Enrique Rivera-Díaz, alias “Isra” o “Guajiro”
- Jexiel Rivera-Echandy, alias “J. Echandy” o “La J”
- Wiljaniel Echandy-Ortiz, alias “Lenta”
- Andrés De Jesús-Camacho, alias “Panda,” “Zeta,” “Cheo,” o “Tres Z”
- Delvis Habanell Torres-Acevedo, alias “Delvin”
- José Israel Román-Irizarry, alias “Siki”
- Jiam Maico Ramos-Vega, alias “Jan;”
- Ricardo Alexis Torres-Rodríguez, alias “Balita” o “Bala”
- Héctor Lucas Zaragoza-Alicea, alias “Lucas” o “Mostrito”
- Alexandre Pérez-Díaz, alias “Alex Quijá” “Quijú” o “Quijá;”
- Kevin Oneal Román-Zapata, alias “Kevin Walter;”
- Miguel Ángel Rodríguez-Pacheco, alias “Pitin Junior”
- Luis Ángel Cruz-Pérez, alias “Cecilio” o “La S”
- Ashley Angely Martell-Prosper, alias “La Rubia”
- Caridad Migdali Ferrer-Carrero, alias “Cari”
- Betsy Santiago-Almodovar, alias “La Rubia” o “La Rubia de Cuestas”
- Nelson Rafael Vargas-Alers
- Cristal Yarits Rivera-Matías
- Louwark Giovanni Rodríguez-Ramírez, alias “Delvis”
- Christian Javier Medina-Marrero
- Christopher José Medina-Marrero
- Kevin Bryan Ruiz-Millán, alias “Kevin El Gordo”
- Christian Oneil Flores-Ramos, alias “Pollito” o “Pollo”
- Lester Roberto Rodríguez
- Joshua Omar Cornier-Valentín, alias “Ojos Bellos” o “Joshi”
- José Medina-Padilla, alias “Joselito”
- Arístides Lorenzo Ruperto
- José Antonio Rivera-Barbosa, alias “Chiquitín”
- Abdiel Omar Sánchez-Negrón, alias “Blanquito”
- Félix Alberto Esteves-Vargas, alias “Felo”
- Moisés Isaac González-Bayron, alias “Moi”
- Neftalí Santiago-Santiago, alias “Gordo Papá”
- Jeremy Oneell Rivera-Flores, alias “Mon” o “Negro”
- Joshua Méndez-Montes
- Ryan Lowell Moreno-Ortiz, alias “Scarface” o “Motorita”
- Héctor M. Cotto-Rodríguez, alias “Tello”
- Gary Jayson Bonet-Martell
- Dwight Yonice Carrero-Ramírez, alias “Tripi;”
- Keithy Enid Rosas;
- John Emmanuel Vélez-Borrero, alias “John el Negro” o “Johnsoto”
- José Manuel Vélez-Torres, alias “José El Barroso” o “Ubija”
- Waleska Morales-Martínez
- Kelvin Camuy Gonzélez, alias Camuy”
- Diego Andrés Rivera-Ballester
- Ángel Yandel Figueroa-Rivera, alias “Dona”
- Walter Jesús Colón-Rodríguez, alias “Walter el Viejo”
- José Joel Morales-Bayron, alias “John Goti” o “Peste a Sobaco”
- Amniel Josué Miró-Núñez, alias “John Zeta”
- Michael José Díaz-Deriux, alias “Michael el Mono;”
- Amarilys Torres Rivera
- Abiezer Bayron Vargas
- Jean Michael Cruz-Robles, alias “Jean Carlos”
- Ezequiel Jamuel Soler-Vélez
- Plimo Aníbal Picart-Padilla
- Eriel Omar Rodríguez
- Jesse Lucre Rodríguez, alias “Macho” o “Machito”
- Dereck Alberto Carrero-Torres
- Santos Alexis Goden-Rodríguez, alias “Alex Goden”
- Zuleika Marie Fred-Echevarría,alias “La Tuca”
- Elizabeth Díaz-Fábregas, alias “La Patrona”
- Edwin Javier Acosta-Ortiz,alias “Dayan”
- Victor González-Ramírez
- Christy Marie Alicea-Torres, alias “Marie”
- Lydia Odalys Pagán-Martínez, alias “La Flaca” o “La Boxeadora”
- Roberto Jr. Granell-López
- Rubi Cristina Rodríguez-Quiñones, alias “La Rubia”
- Abdiel Manuel Ruiz-Lucena, alias “Nacho”
Las autoridades también buscan confiscar más de $49 millones, que presuntamente fueron generados como ganancias por la organización.
“La Policía de Puerto Rico mantiene su compromiso de trabajar mano a mano con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional para desmantelar organizaciones criminales violentas y de narcotráfico que amenazan la seguridad de nuestras comunidades y propagan el miedo”, dijo por su parte, Joseph González, comisionado de la Policía de Puerto Rico.
El Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI) fue la agencia líder en la investigación de este caso, junto a la Policía de Pueto Rico. La Oficina de Homeland Security (HSI) también coolaboró en la pesquisa.
De ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar desde una pena mínima de 10 años de prisión hasta una máxima de cadena perpetua.