Con la presencia del fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, las autoridades federales anunciaron este jueves que el operativo realizado ayer en Mayagüez fue para desarticular la organización criminal “Los Baja Deos”, que operaba desde más de 20 residenciales públicos.

Contra sus integrantes, un gran jurado federal emitió 81 acusaciones.

El fiscal general Todd Blanche ofreció detalles sobre iniciativas contra organizaciones de tráfico de drogas en Puerto Rico. ( Alex Figueroa Cancel )

Según detalló Blanche, junto al fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, y otros funcionarios, el operativo forma parte de la política pública del presidente Donald J. Trump para desarticular organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en Estados Unidos y sus territorios, incluido Puerto Rico.

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El operativo culminó con el arresto de 70 de los 81 acusados. Según las autoridades, algunos de los demás imputados presuntamente contribuían a las operaciones de la organización desde instituciones penitenciarias.

“Los Baja Deos” o “LBD”, presuntamente, operaban unos 23 puntos de venta de drogas en residenciales públicos de Mayagüez y zonas limítrofes, donde traficaban cocaína, heroína y fentanilo.

El fiscal federal para Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, detalló que los integrantes de la organización presuntamente conspiraron para distribuir cantidades de sustancias controladas tanto al por mayor como en cantidades para la venta en la calle. Además, se indicó que estos además traficaban ilegalmente con armas de fuego y municiones.

La investigación reveló que cuando los integrantes de la organización percibían amenazas contra el grupo o sus miembros, recurrían a la violencia, realizaban tiroteos, secuestros y asesinatos, como parte de un presunto esquema para mantener el control de sus operaciones.

“Se estima que, durante el período de la conspiración, esta organización de narcotráfico fue responsable de distribuir al menos 340 kilogramos de fentanilo o narcóticos mezclados con fentanilo y al menos 2,200 kilogramos de cocaína, entre otras drogas, generando más de $49 millones en ganancias”, dijo Blanche sobre los arrestos.

Los 81 acusados, son:

José Onairam Medina-Marrero, alias “La O”

Jeffrey Omar Delgado-López, alias “Jeffrey Menor” y “Menor”

Christian Oneil Meléndez-López, alias “Chucky”

Josué Lee Obregón-Vargas, alias “Josu,” “Chaco” o “Cha Corta”

Ulises Irizarry-Santiago, alias “Viejo”, “El Viejo Ulises”, “Patrón” o “Chapo”

Anfernee Jonans Martínez-Pérez, alias “Penny”

Ramón Miguel Rodríguez-Pacheco, alias “Piti”

Nelson Rafael Vargas Valentín-Rivera, alias “Junito”

Cristian Joel Mercado-Rodríguez, alias “Yoyin”

Alexis Omar Millón-García, alias “Millán,” “Millo,” o “La M”

Saturnino Barbosa-Ortiz, alias “El Viejo” o “Nino”

Jeremy Omar González-Díaz

Rafael Orlando Martínez-Mercado, alias “Rafita”

Luis Ezequiel Bayron-Hernández, alias “Seco” o “El Zorro”

Israel Enrique Rivera-Díaz, alias “Isra” o “Guajiro”

Jexiel Rivera-Echandy, alias “J. Echandy” o “La J”

Wiljaniel Echandy-Ortiz, alias “Lenta”

Andrés De Jesús-Camacho, alias “Panda,” “Zeta,” “Cheo,” o “Tres Z”

Delvis Habanell Torres-Acevedo, alias “Delvin”

José Israel Román-Irizarry, alias “Siki”

Jiam Maico Ramos-Vega, alias “Jan;”

Ricardo Alexis Torres-Rodríguez, alias “Balita” o “Bala”

Héctor Lucas Zaragoza-Alicea, alias “Lucas” o “Mostrito”

Alexandre Pérez-Díaz, alias “Alex Quijá” “Quijú” o “Quijá;”

Kevin Oneal Román-Zapata, alias “Kevin Walter;”

Miguel Ángel Rodríguez-Pacheco, alias “Pitin Junior”

Luis Ángel Cruz-Pérez, alias “Cecilio” o “La S”

Ashley Angely Martell-Prosper, alias “La Rubia”

Caridad Migdali Ferrer-Carrero, alias “Cari”

Betsy Santiago-Almodovar, alias “La Rubia” o “La Rubia de Cuestas”

Nelson Rafael Vargas-Alers

Cristal Yarits Rivera-Matías

Louwark Giovanni Rodríguez-Ramírez, alias “Delvis”

Christian Javier Medina-Marrero

Christopher José Medina-Marrero

Kevin Bryan Ruiz-Millán, alias “Kevin El Gordo”

Christian Oneil Flores-Ramos, alias “Pollito” o “Pollo”

Lester Roberto Rodríguez

Joshua Omar Cornier-Valentín, alias “Ojos Bellos” o “Joshi”

José Medina-Padilla, alias “Joselito”

Arístides Lorenzo Ruperto

José Antonio Rivera-Barbosa, alias “Chiquitín”

Abdiel Omar Sánchez-Negrón, alias “Blanquito”

Félix Alberto Esteves-Vargas, alias “Felo”

Moisés Isaac González-Bayron, alias “Moi”

Neftalí Santiago-Santiago, alias “Gordo Papá”

Jeremy Oneell Rivera-Flores, alias “Mon” o “Negro”

Joshua Méndez-Montes

Ryan Lowell Moreno-Ortiz, alias “Scarface” o “Motorita”

Héctor M. Cotto-Rodríguez, alias “Tello”

Gary Jayson Bonet-Martell

Dwight Yonice Carrero-Ramírez, alias “Tripi;”

Keithy Enid Rosas;

John Emmanuel Vélez-Borrero, alias “John el Negro” o “Johnsoto”

José Manuel Vélez-Torres, alias “José El Barroso” o “Ubija”

Waleska Morales-Martínez

Kelvin Camuy Gonzélez, alias Camuy”

Diego Andrés Rivera-Ballester

Ángel Yandel Figueroa-Rivera, alias “Dona”

Walter Jesús Colón-Rodríguez, alias “Walter el Viejo”

José Joel Morales-Bayron, alias “John Goti” o “Peste a Sobaco”

Amniel Josué Miró-Núñez, alias “John Zeta”

Michael José Díaz-Deriux, alias “Michael el Mono;”

Amarilys Torres Rivera

Abiezer Bayron Vargas

Jean Michael Cruz-Robles, alias “Jean Carlos”

Ezequiel Jamuel Soler-Vélez

Plimo Aníbal Picart-Padilla

Eriel Omar Rodríguez

Jesse Lucre Rodríguez, alias “Macho” o “Machito”

Dereck Alberto Carrero-Torres

Santos Alexis Goden-Rodríguez, alias “Alex Goden”

Zuleika Marie Fred-Echevarría,alias “La Tuca”

Elizabeth Díaz-Fábregas, alias “La Patrona”

Edwin Javier Acosta-Ortiz,alias “Dayan”

Victor González-Ramírez

Christy Marie Alicea-Torres, alias “Marie”

Lydia Odalys Pagán-Martínez, alias “La Flaca” o “La Boxeadora”

Roberto Jr. Granell-López

Rubi Cristina Rodríguez-Quiñones, alias “La Rubia”

Abdiel Manuel Ruiz-Lucena, alias “Nacho”

Las autoridades también buscan confiscar más de $49 millones, que presuntamente fueron generados como ganancias por la organización.

“La Policía de Puerto Rico mantiene su compromiso de trabajar mano a mano con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional para desmantelar organizaciones criminales violentas y de narcotráfico que amenazan la seguridad de nuestras comunidades y propagan el miedo”, dijo por su parte, Joseph González, comisionado de la Policía de Puerto Rico.

El Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI) fue la agencia líder en la investigación de este caso, junto a la Policía de Pueto Rico. La Oficina de Homeland Security (HSI) también coolaboró en la pesquisa.

De ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar desde una pena mínima de 10 años de prisión hasta una máxima de cadena perpetua.