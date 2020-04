Una fuerte intervención de un par de policías municipales de San Juan con un ciudadano en una calle de la capital será objeto de una investigación interna del municipio.

En el video se ve a los agentes amonestando al ciudadano que está en bicicleta y quien alega que va al supermercado. El sujeto sigue su camino mientras continúa increpando y los agentes lo agarran y lo arrestan.

“Esto no es una república, es una democracia... no lo pueden detener, no estamos en carro, no estamos en carro... no saben con quien se están metiendo, wujuuu... que abuso de poder", se oye decir a una mujer que está cerca del incidente.

Un mensaje en Facebook con el video del incidente fue visto en 12 horas más de 313,000 veces.

Mari Mari Narváez, de la organización Kilómetro Cero que monitorea excesos policiacos, criticó en sus redes sociales la actuación, diciendo que era propia de “dictaduras”

“La Policia Municipal de San Juan actuando como los policías de las dictaduras: abusando de su poder, interviniendo violentamente con un hombre que NO ha cometido falta alguna. Va en una bicicleta para el supermercado: ¿Qué delito es ese? El toque de queda tiene excepciones y una de ellas es acudir al supermercado y lo saben. ¿Qué instrucciones tienen estos policías de parte del Sr. (comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José) Caldero? ¿Qué necesidad hay de que tantos agentes intervengan con un solo hombre en una bicicleta? ¿Cuál es el espectáculo de fuerza que quieren exhibir?”, expresó Mari Narváez.

“Al señor Caldero y a la señora alcaldesa Carmen Yulín (Cruz Soto) les exigimos que rindan cuentas por esta intervención abusiva y violenta de los agentes municipales”, agregó en otra parte del mensaje.

Reacciona Carmen Yulín

En entrevista con WKAQ 580 AM, la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto dijo que el incidente sería objeto de una investigación administrativa, para proteger los derechos del ciudadano y de los agentes que intervinieron.

“El hecho de que haya un toque de queda no pone en suspenso los derechos constitucionales y civiles”, dijo Cruz Soto.

También dijo que ella entiende que la intervención fue “indebida”.

Sobre las expresiones de la persona de que “tú no sabes con quien te estás metiendo”, la alcaldesa dijo que eso se interpreta como un tipo de amenaza a los policías.