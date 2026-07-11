Grave hombre accidentado en carrito de golf
Ocurrió en Culebra.
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Un hombre resultó “gravemente herido” tras haber salido expulsado de un carrito de golf, en medio de un accidente reportado en Culebra, informó la Policía.
Los hechos ocurrieron a eso de la 1:07 a.m. de este sábado en la comunidad Villa Muñeco, en Culebra.
El informe preliminar de la Policía no da cuenta de cómo ocurrió el accidente, si fue que chocó contra algo o se volcó. Se limita a destacar que el hombre “salió expulsado resultando gravemente herido”.
La víctima, cuyo identidad no fue revelada recibió asistencia.
La División de Tránsito de Fajardo investiga.