Un hombre de 30 años se encuentra en condición de gravedad tras sufrir un accidente de auto con objeto fijo ocurrido en horas de la madrugada de hoy, domingo, en la carretera PR-901, en el barrio Emajagua de Maunabo.

Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Patrullas de Carreteras del Área de Humacao, investigaron el accidente donde el conductor, identificado como John Carlos Acosta Rivera, residente de Yabucoa, manejaba un vehículo Mitsubishi Mirage verde del año 1995 cuando, al llegar al kilómetro indicado, lo hacía a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del volante.

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Esto provocó que impactara con la parte frontal del vehículo una barrera de metal, resultando con heridas de gravedad en diferentes partes de su cuerpo.

Acosta Rivera fue atendido por paramédicos en la escena y posteriormente trasladado en ambulancia aérea a una institución hospitalaria del área metropolitana, donde permanece en condición de cuidado.

La investigación quedó a cargo del agente Sergio Ares Perales en unión al fiscal Carlos Gómez.