Una agresión grave fue reportada a eso de las 4:27 de la madrugada de hoy, domingo, en la carretera 185, en el sector Lomas del Viento, en Canóvanas, luego de que un hombre llegara herido de bala a una institución hospitalaria cercana.

Según la información preliminar, las autoridades recibieron una llamada telefónica alertando sobre la llegada del perjudicado a la sala de emergencias. Agentes se personaron en el hospital, donde entrevistaron a un hombre de 39 años.

El hombre indicó a los agentes que mientras se encontraba en la carretera 185, desde un vehículo le realizaron varios disparos.

Como resultado de la agresión, el perjudicado resultó con heridas de bala en el área de la cabeza y la mano derecha, por lo que fue atendido por el médico de turno. Al momento, se desconoce su condición de salud.

El caso quedó a cargo de personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, quienes continúan con la investigación para esclarecer lo ocurrido.