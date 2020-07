Un motociclista resultó con heridas de gravedad luego de impactar esta tarde un poste en la carretera PR-459, Km. 6.2, intersección con la carretera PR- 110 del barrio Montaña en Aguadilla.

Según la Policía, José Fernández Medina de 25 años, conducía una motora, Suzuki, Scrambler, por la citada vía de rodaje a exceso de velocidad y al llegar a ese kilómetro, pierde el control y dominio del volante, impactando un poste de madera del tendido telefónico ubicado al lado izquierdo de la carretera, cayendo al pavimento y resultando con heridas de gravedad.

Al lugar llegaron paramédicos de Emergencias Médicas Estatales, quienes lo transportaron al Hospital Buen Samaritano de la región, siendo atendido por el médico de turno. De ahí sería referido en condición delicada al Hospital Centro Médico de Río Piedras. Al joven se le realizó la prueba para detectar alcohol en su organismo.

La Policía informó que Fernández Medina, no usaba el casco protector, la motora no tenía los derechos anuales de pago y no estaba autorizado a conducir una motora ya que no poseía el endoso por el Departamento de Obras Públicas.

El agente Kevin Muñiz supervisado por el teniente Juan C. González, se hicieron a cargo de la investigación.