Una mujer fue atropellada anoche, en el sector de Caparra, en Guaynabo, mientras cruzaba una carretera que carecía de iluminación, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 7:07 p.m. de ayer, viernes, y fue reportado a la Policía mediante una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

El informe policiaco precisa que “el conductor transitaba por la vía de rodaje a su favor cuando, presuntamente, no se percató de la presencia de la mujer, quien cruzaba por la carretera. El lugar carecía de iluminación y no contaba con un cruce peatonal, por lo que la peatona fue impactada por el vehículo”.

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Los involucrados en el accidente no fueron identificados.

A consecuencia del impacto, la mujer sufrió heridas de gravedad y fue transportada por paramédicos hasta una sala de emergencias de un hospital del área. Se informó que su condición es de cuidado.

Al conductor se le realizó una prueba de alcohol mediante aliento, la cual arrojó un resultado de 0.00% de alcohol en su organismo.

El agente José Morales, adscrito a la División de Tránsito de Bayamón, se encuentra a cargo de la pesquisa.