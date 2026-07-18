Una mujer de 26 años tuvo que se trasladada en la madrugada de este sábado en ambulancia área hasta el Centro Médico de Río Piedras, tras haber estrellado la motora que conducía contra un muro de seguridad en Jayuya.

La Policía detalló que los hechos ocurrieron a eso de las 4:20 a.m., en la carretera PR-144, kilómetro 3.3, del barrio Santa Clara, en Jayuya.

El informe policiaco detalla que, “mientras Geralis M. González Ortega, de 26 años y residente de Jayuya, conducía una motora marca Taizhou, modelo Qianxin, color crema, año 2023, con el marbete vencido, por la mencionada vía en dirección de Adjuntas hacia Jayuya, lo hacía a una velocidad que no le permitió mantener el dominio del volante, impactando contra un muro de seguridad ubicado al lado derecho de la vía de rodaje".

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“Como consecuencia del impacto, González Ortega cayó al pavimento y sufrió heridas de gravedad, por lo que fue transportada en ambulancia aérea al Hospital Centro Médico, en Río Piedras. Su condición fue descrita como de gravedad”, añadió la Uniformada

La investigación estuvo a cargo del agente Ángel O. Reyes Feliciano, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Utuado, bajo la supervisión del sargento Carlos Feliciano Cruz.

El caso fue consultado con el fiscal José Rodríguez Quiles, quien ordenó ocupar la motora para fines de investigación.