Un hombre de 38 años se encuentra en condición grave, luego de que fuera atropellado en la madrugada de este sábado por un conductor que se fue a la fuga, informó la Policía.

El incidente ocurrió a eso de las 2:27 a.m. en la carretera PR-174, en Aguas Buenas.

El informe policiaco detalla que “un hombre, identificado como Pablo F. Rodríguez Vidal, de 38 años, caminaba por dicha carretera y al llegar al kilómetro 20.0 fue impactado por el conductor de un vehículo, que se marchó del lugar sin dejar datos”.

El perjudicado fue atendido por personal de Emergencias Médicas en el lugar, quienes lo transportaron una institución hospitalaria en Caguas. Su condición fue descrita como “grave”.

El agente Ángel Carrasquillo, del Distrito de Aguas Buenas, investigó el incidente.