Un peatón resultó herido de gravedad luego de ser impactado por un vehículo mientras presuntamente cruzaba la carretera PR-14 por un lugar no autorizado, en hechos ocurridos durante la noche de ayer en Coamo.

Según la información preliminar de la Policía de Puerto Rico, Ricardo Escalera Ortiz, de 58 años y residente de Coamo, conducía un Mitsubishi Mirage blanco, año 2020, por la PR-14 y, al llegar al kilómetro 34.4, impactó con la parte frontal del vehículo al peatón, identificado como Ramón Colón Ortiz, también de 58 años y residente de Coamo.

Colón Ortiz fue transportado al Hospital Menonita de Coamo, donde fue atendido por el doctor Méndez, quien le diagnosticó múltiples traumas en el área de la cabeza.

Por otro lado, la Policía informó que al conductor se le realizó una prueba de alcohol, cuyo resultado fue de .120%.

El agente Joe Miller, de la División de Patrullas de Carreteras de Aibonito, se hizo cargo de la investigación junto a la fiscal Louanna Cruz Rivera.