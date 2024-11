Dos motociclistas se encuentran en estao de gravedad tras sufrir accidentes por separado en Barceloneta y Vega Baja, informó el Negociado de la Policía.

El primero de los accidentes ocurrió a eso de las 6:35 p.m. de ayer, viernes, en la carretera PR-140, frente al cementerio municipal de Barceloneta.

El informe policiaco detalla que “mientras el conductor Gabriel Said Freytes Santiago, de 19 años y residente del pueblo de Barceloneta, conducía la motora Honda CRF250R, año 2015, la cual no posee tablilla ni marbete, por el lugar antes mencionado, éste no se percata del vehículo Toyota, Corolla, año 2023, el cual era conducido por Jesiel Jiménez Chévere, de 20 años y residente del pueblo de Barceloneta, y que realizara un viraje a la izquierda, provocando que impactara con su parte delantera a la parte delantera de la motora antes descrita”.

Freytes Santiago fue atendido por los paramédicos Elías Laureano y Stephanie Rosario, de Emergencia Médicas Estatal de Barceloneta, y transportado al Centro Médico de Rio Piedras en condición de gravedad.

Se informó que el conductor del auto fue atendido en el lugar y su condición estable.

Este caso se consultó con la fiscal Yolanda Pitino Acevedo, de fiscalía de Arecibo, quien ordenó que les realizaran a ambos una muestra de sangre y se ocuparan los vehículos para fines de inspección.

La agente Lizmarie Larregui, adscrita a la División de Patrullas de Carretera de Manatí, investigó.

Mientras, a eso de las 8:00 p.m. ocurrió otro accidente con motocilcista en la carretera PR-2, kilómetro 43.3, en Vega Baja.

La Policía precisó que, “mientras el conductor de una motora KTM Duke, del año 2016, la cual no posee marbete, identificado como Jahdiel Ramírez Estela, de 23 años y residente en Manatí, transitaba por la carretera PR-2, al llegar al kilómetro 43.3, fue impactado por la parte frontal con la parte frontal de un vehículo Nissan Kicks, del año 2023, que se disponía a realizar un viraje a la izquierda”.

Ramírez Estela fue trasportado por Emergencias Médicas a una institución hospitalaria que no fue precisada con heridas de gravedad.

La conductora del vehículo, identificada como Greysh M. Mojica Rivera, de 30 años y residente en Vega Baja, resultó sin heridas graves.

El agente Joan Acevedo se hizo cargo de la investigación, en unión al fiscal Marcus Torres, quien ordenó la ocupación de ambos vehículos para investigación.