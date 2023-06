La Asociación de Policías Unidos Luchando (APUL) convocará en los próximos días a una manifestación frente a la oficina de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF), en Hato Rey, para exigir que se ponga en vigor la propuesta del gobierno para mejorar los beneficios del retiro para esa clase trabajadora.

El 14 de diciembre de 2022, el gobernador Pedro R. Pierluisi, convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 1119, radicado por los representantes José “Cheíto” Rivera Madera, presidente de la Comisión de Turismo y Cooperativismo, que garantiza un 50% de su salario al retirarse, proveniente de los recaudos por concepto de licencia y marbetes de las máquinas tragamonedas, que serán depositados en el Fideicomiso de Retiro de Policías para que reciban un pago complementario que aumente su compensación.

“Se le llevó a la Junta y no ha querido ejecutar esta ley, en todo este tiempo desde diciembre hasta hoy el autor del mismo, junto a otros legisladores y asesores de Fortaleza, han ido a la Junta diciéndole que se puede poner en vigor...el gobierno está haciendo su parte, yo he sabido denunciar al gobierno, pero la realidad es que están yendo donde la Junta y le está demostrando que sí se puede y ellos no quieren. Le dijeron que no a la Ley 81, han dicho que no a la Ley 104 de Rivera Madera”, informó el presidente de APUL, el exagente Gabriel Hernández Ramos, en entrevista con Primera Hora.

El líder gremial aclaró que está agradecido con la Junta porque les concedió un aumento salarial y brindó el beneficio del seguro social para los agentes de nuevo ingreso. No obstante, todavía esperan por un retiro digno para evitar llegar a la indigencia.

La invitación a la marcha, que será convocada la semana próxima con la fecha escogida, se extiende a los policías activos, retirados y a sus familiares, informó Hernández Ramos, quien cuenta con el apoyo de la Asociación de Policías Organizados (APO) y de varios legisladores.

“Este no es un llamado ni a paro, ni a un “blue flu”, ni a ausentismo, esto es una manifestación de todo policía y familiar que pueda, y obviamente, esperamos que sean todos. Hacemos un llamado a los jefes de la Policía que le den un día a su personal, porque esta es una manifestación que vamos a hacer frente a la Junta. Esto es un llamado para todo aquel que está a favor de la seguridad... para que acudan para que de una forma pacífica indicarles que queremos el retiro no tan solo para que se mejore nuestro futuro es para mejorar la seguridad de Puerto Rico”, puntualizó.

Hernández Ramos hizo alusión al fin de semana de Halloween de 2021, que de manera espontánea, más de 5,000 agentes se ausentaron como señal de protesta por no ponerse en vigor la Ley 81 del Retiro Digno, así como para elevar su reclamo de mejores condiciones de trabajo. Ante esta situación y el cierre de cuarteles, se reportaron 14 asesinatos en Puerto Rico durante ese período.

A su juicio, la otorgación de este beneficio es un incentivo fundamental para el reclutamiento de policías, ya que ha notado que hay una cantidad de agentes que ingresaron hace dos o tres años que utilizan la agencia como trampolín para ganar experiencia y solicitar luego su trabajo en Estados Unidos, donde son mejor remunerados y reciben más beneficios, incluyendo su retiro.

“El retiro es la solución y punto. Pueden buscar mil estrategias, pero de nada sirven si no tienes las herramientas para ejecutarlas... La solución final y firme es el retiro para la Policía, porque nadie, ningún padre, ningún familiar está aconsejando a su sobrino, a su hijo, a su nieto a que entre a la Policía, sacrifique su vida para que al final de sus días tenga que enfrentarse a una realidad donde no va a tener una pensión justa vitalicia”, dijo Hernández Ramos.

Este confía en que cuando se mejore el beneficio aumentará el reclutamiento y se puede bajar la incidencia criminal, ya que ahora estima que puede haber activos aproximadamente unos 5,000 efectivos para cubrir toda la población.

Para los años 90 se reclutaban entre 1,300 a 1,700 policías y en la actualidad las academias son de 100 policías.

“Se están yendo 400, pero reclutas 100 y las razones son el retiro y segundo, les están siguiendo un grado asociado, o sea, el joven puertorriqueño si ya hizo el grado asociado, ¿ tú crees que va a tener interés en ingresar a la Policía?”, cuestionó, tras aclarar que hay una ley que es letra muerta y que permitiría su ingreso con un cuarto año de escuela superior.

Según se expone en la Ley 3 del 2013, el grave problema que enfrenta el Sistema de Retiro de los empleados públicos se debe a aportaciones inadecuadas para mantener un nivel saludable de solvencia, el impacto de leyes especiales para conceder beneficios adicionales a los provistos por la Ley 447 y Ley 1, los programas de retiro temprano para reducir el tamaño de la plantilla laboral, los cambios en la expectativa de vida, los préstamos personales y la emisión de bonos de obligaciones de pensiones.