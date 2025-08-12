Angelyna Reyes, de 28 años, quien es la progenitora de una niña de dos años que fue rescatada del interior de un vehículo donde fue encerrada en el centro comercial The Outlets at Montehiedra, se amparó en su derecho a no incriminarse y compareció a su citación a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de San Juan, aunque no prestó declaración alguna.

La información fue confirmada a la oficina de prensa de la Policía por el inspector Edwin Figueroa Maldonado.

La mujer, que asistió acompañada del licenciado Jonathan Gordon De Jesús y firmó el documento sobre las advertencias Miranda, lo que significa que la persona ha recibido y entendido sus derechos y abandonó la oficina.

El 5 de agosto, el licenciado Jorge Gordon, llamó para excusarla ya que se encontraba descompensada de salud bajo tratamiento médico.

De acuerdo con la investigación preliminar, estos hechos ocurrieron el sábado, 2 de agosto, a las 2:43 p.m., mientras el agente Juan González, adscrito al precinto de Caimito se disponía a expedir una multa por estacionamiento a una guagua Mitsubishi Outlander color gris, la cual estaba en contra del tránsito frente a la tienda Marshalls.

En ese momento, observó que la guagua estaba cerrada al igual que los cristales y apagada, encontrando a la niña de dos años en su interior.

Un ciudadano se acercó a ayudar y con una pesa rompió el cristal posterior y así abrieron la puerta y la sacaron.

A eso de las 2:55 p.m., la madre de la niña llegó y le explicó al policía que ella se detuvo a recoger una orden en Starbucks ya que trabaja en la entrega de alimentos para la empresa Uber Eats.

Agregó que es madre soltera y que ese es su sustento al igual que lo que gana por cuidar pacientes en sus hogares.

Según el informe de novedades, indicó que tomó la decisión de dejar a la menor sin el aire acondicionado encendido ya que el día estaba fresco y apagó la guagua porque no quería llamar la atención.

Los paramédicos de Emergencias Médicas examinaron a la menor e indicaron que se encontraba en condición estable. No obstante, fue transportada a una institución

El agente Jesús Santana Soto, consulta el caso con la fiscal especializada Jaslene López Lasanta.