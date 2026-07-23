El Sector San Juan de la Guardia Costera suspendió la búsqueda de un pescador desaparecido frente a la costa sur de Ponce, en la noche de ayer, miércoles.

Eucebio Mangual Pérez, de 63 años y vecino del residencial Ernesto Ramos Antonini (Pámpanos) de Ponce, continúa desaparecido tras haber salido a pescar el 18 de julio desde la rampa para botes de la Villa Pesquera de ese municipio, a bordo de su embarcación recreativa PR-127AA, de nombre Ángel y no regresó el día siguiente a la hora prevista en la mañana.

La misma tiene 19 pies de eslora con el número de casco RGMO2218M77J.

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El Comandante Matthew Romano, coordinador de la misión de búsqueda y rescate de la Guardia Costera, extendió sus condolencias a la familia en un comunicado de prensa.

“La Guardia Costera agradece profundamente los incansables esfuerzos de los pilotos, marineros, agentes del orden público y personal de primera respuesta que participaron en la búsqueda, así como al hijo del Sr. Mangual, cuyo increíble valor y cooperación fueron fundamentales para guiar nuestros esfuerzos”, expresó el funcionario.

“Esta tragedia nos recuerda la importancia de planificar adecuadamente la travesía, el mantenimiento de la embarcación y asegurarse de que esté equipada con el equipo de seguridad adecuado y medios de comunicación confiables antes de zarpar”, finalizó.

El sábado, 18 de julio, a la 1:06 p.m., los operadores de la Guardia Costera en el Sector San Juan recibieron una llamada del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), quien notificó sobre el incidente.

Se desconocía la ruta de pesca prevista del pescador, sin embargo, se les dio conocimiento de que solía pescar al sur de Isla Caja de Muertos y al este, hacia Cayo Cabezos.

La última vez que se le vio vestía una camiseta gris claro y un traje de baño negro.

Su camioneta y el remolque de la embarcación se encontraban en el estacionamiento de la rampa para botes.

Ante esta situación la División de Personas Desaparecidas del CIC de Ponce activó el protocolo para estos casos. La Policía exhortó a cualquier persona que posea información relacionada con el paradero de Mangual Perez o sobre la embarcación a que llame a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

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Durante las operaciones de búsqueda, el lunes, un helicóptero de la Guardia Costera de EE. UU. localizó un tanque de combustible flotante, aproximadamente a 25 millas náuticas al sur de Ponce, que posteriormente fue recuperado del agua por un guardacostas.

Los operadores de la Guardia Costera han conversado sobre las especificaciones del equipo recuperado con el anterior propietario de la embarcación Ángel. La pieza que podría ser evidencia fue entregada a la Policía de Puerto Rico, que realizará un examen formal como parte de la investigación de la persona desaparecida.

Durante las labores de búsqueda del miércoles por la mañana, la Policía de Puerto Rico y personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Ponce localizaron y recuperaron un contenedor con documentos pertenecientes a Mangual que había llegado a la costa al oeste del pueblo pesquero de Ponce.

Unidades de rescate de la Guardia Costera, la Patrulla Aérea Civil de la Fuerza Aérea de EE. UU. y aeronaves de la Guardia Costera del Caribe Neerlandés realizaron 32 búsquedas aéreas y marítimas. La búsqueda se extendió desde Salinas hasta Cabo Rojo, Puerto Rico, cubriendo 3035 millas náuticas cuadradas; un área mayor que la de Puerto Rico.