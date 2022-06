“Espero que Dios nos ayude a todos”.

Con esas palabras, Julio Jiménez, padre de Julio Jiménez Rosario, de 27 años y sospechoso de desmembrar un peatón en Río Grande mientras manejaba en estado de embriaguez, expresó que necesitan apoyo para este momento tan difícil para su familia.

En entrevista con Telenoticias desde la casa de su hijo, Jiménez reveló que desconoce bien la situación dado a que la madre del sospechoso que se encuentra detenido fue quien lo llamó para decirle que “su hijo había tenido un accidente”.

“No me han dado la oportunidad de hablar con él todavía. Fui y le llevé unos alimentos que necesitaba, pero no me han dado la oportunidad de dialogar con él”.

“No me explicó bien porque no me pudo decir hasta que yo llegué y vi la escena, pero no tengo mucho conocimiento de lo sucedido”, agregó.

A preguntas de periodistas sobre la información que brindaron los vecinos del joven de que no lo conocían como una persona que normalmente ingería bebidas alcohólicas éste respaldó esas aseveraciones y dijo que sobre esa situación está sorprendido.

“Trabajador, buen muchacho, humilde... no sé por qué le sucedió eso (lo de manejar en estado de embriaguez). Estoy indignado de lo que ha sucedido, pero espero que Dios nos ayude a todos”.

“Un muchacho de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, buen trabajador, estaba ascendiendo y pues... me tomó por sorpresa esta situación”, recalcó Jiménez.

Al expresarse sobre la situación, el padre del joven se conmovió y solicitó apoyo.

“Es bien desgarradora. En este momento necesitamos apoyo” dijo compungido.

El Negociado de Patrullas de Carreteras tiene en custodia Jiménez Rosario, conductor sospechoso de atropellar y desmembrar a un peatón de unos 62 años tras impactarlo con su automóvil en Río Grande durante la madrugada de este lunes.

Según datos preliminares, los hechos se reportaron a eso de las 2:50 a.m. en el kilómetro 24.1 de la carretera PR-3, cuando el sospechoso, identificado como Julio Jiménez Rosario, de 27 años conducía un carro Kia Rio azul del 2021 a una velocidad mayor a la permitida por ley y bajo los efectos de bebidas embriagantes.

El comisionado auxiliar del negociado, teniente Elvis Zeno, detalló que tras atropellar al peatón las piernas quedaron sobre la vía y este manejó hasta su residencia en barrio Kuwait del sector Vietnam, en Río Grande, con el torso incrustado en el parabrisas.

“Él se llevó el cuerpo dentro del carro, continuó con el cuerpo dentro del carro hasta su residencia. Lo impactó con la parte delantera, el peatón sale expulsado, penetra por el cristal delantero, cayendo sobre el ‘dash’ y el asiento (del pasajero)”, explicó el teniente. Las piernas del peatón yacían en la carretera.

Cuando llegó a su residencia estacionó el auto en reversa y entró a su hogar esparciendo los restos humanos y masa encefálica por el balcón y el pasillo que conduce a la sala. “La madre ve el cuerpo y lo denunció a la Policía, hizo lo correcto”, sostuvo Zeno.

En los bolsillos del fallecido se encontró una identificación sin foto de un vecino del barrio Galateo en Río Grande, por lo que se instruyó a los familiares a que acudan al Instituto de Ciencias Forenses para corroborar su identidad.

El conductor arrojó 0.19% de alcohol en su organismo, mencionó Zeno. El límite permitido por la Ley 22 de Vehículos y Tránsito para manejar un vehículo de motor es de 0.08%.

Es “la primera vez que vemos algo así”, aseguró Zeno, quien lleva casi 29 años en la Uniformada.

El caso podría radicarse entre la tarde de hoy y el día de mañana ya que la pesquisa está adelantada, agregó el teniente Zeno.