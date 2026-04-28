La Policía de Puerto Rico investiga el hallazgo de un hombre muerto y una mujer herida de bala en el barrio Villodas, en Guayama.

De la información preliminar de la Uniformada se desprende que agentes adscritos al Distrito de Guayama atendieron una querella por detonaciones en el mencionado barrio, específicamente en la calle 3, residencia número 159.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a una mujer herida de bala y a un hombre sin vida en la escena.

Al momento se desconocen detalles del incidente.

El caso fue referido a la División de Homicidios de Guayama, que se encuentra a cargo de la investigación en conjunto con el fiscal de turno. No se han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias de los hechos mientras continúan las pesquisas.